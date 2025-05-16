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獨家》神鷹操演震撼落幕：眼鏡蛇直升機地獄火飛彈全數命中
神鷹操演震撼落幕：眼鏡蛇直升機地獄火飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航空特戰指揮部「神鷹操演」16日於屏東滿州鄉港仔海岸迎來最終日，AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機掛載AGM-114地獄火飛彈，對海面靶船展開精準射擊，彈彈命中，震撼全場，展現國軍陸航部隊強大火力與戰場應變能力，為本年度操演畫下完美句點。
自14日起展開的「神鷹操演」，連日動員航特部派遣AH-64E阿帕契、AH-1W眼鏡蛇及OH-58D戰搜直升機，模擬敵軍渡海突擊情境，進行日夜間實彈射擊。
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本周演習過程AH-64E阿帕契直升機以地獄火飛彈精準摧毀海上目標；OH-58D戰搜直升機掛載刺針飛彈，成功鎖定空中靶機。最終日，眼鏡蛇直升機以連續火力壓制，地獄火飛彈全數命中靶船，熱焰彈脫離瞬間，場面氣勢磅礡。
軍方表示，本次操演結合實戰化訓練，驗證陸航官兵平時戰備成果，強化空中火力與地面部隊協同作戰能力。面對複雜戰爭環境，國軍堅定捍衛領土決心，震懾敵軍企圖。操演全程公開，吸引大批民眾圍觀，無不為國軍精銳戰力喝彩。
神鷹操演震撼落幕：眼鏡蛇直升機地獄火飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）
神鷹操演震撼落幕：眼鏡蛇直升機地獄火飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）
神鷹操演震撼落幕：眼鏡蛇直升機地獄火飛彈全數命中。（記者蔡宗憲攝）