【影】十國逾3000兵力參與 法海軍「北極星25」戰備演習全面強化

#POLARIS25 | L’exercice POLARIS 25 s’inscrit dans la démarche de préparation à la haute intensité engagée depuis 2021 qui vise à durcir la Marine et ses équipages. Cette 4ème édition succède à POLARIS 21, ORION 23 et Mare Aperto en 2024 qui intégraient tous ce concept POLARIS. pic.twitter.com/n3xgwagOAU — Marine nationale （@MarineNationale） May 7, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕法國海軍近日宣布展開代號為「北極星25」（Exercise Polaris 25）的戰備演習，在接下來的一個月中，法軍將運用貼近戰場情形的高強度演訓，提升部隊跨軍種、多領域，以及聯手多達9國盟軍的協同作戰能量，向區域潛在威脅發出強力嚇阻訊號。

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法國海軍表示，本次「北極星25」演習將從本（5）月12日持續至下（6）月15日，總參演兵力超過3千人，除法國海軍外，期間也會動員法國陸軍、空軍部隊，搭配德、荷、葡、美、英、巴西等北約盟友、特遣隊和其他友邦演訓；參演軍備方面，則計有超過20艘水面艦、40餘架軍機，全方位驗證軍種戰備能力、作戰韌性，新興技術運用等指標。

圖為法國海軍於2021年「北極星」演習（Polaris 21）期間，實施兩棲登陸作戰的情形。（法國海軍官網）

軍聞網站「Naval News」報導指出，「北極星25」的演習規模，是法國海軍自2021年推動該計畫以來最大，演習時程也是歷屆最長；根據規劃，首階段演訓從本月12日持續至25日、26日至下月15日則為第二階段，藉此納入更多盟國參與，強化聯戰能量。

本屆參與「北極星25」演習的主要兵力、軍備陣容。（法國海軍官方Facebook）

首階段將以法軍為主體，在法國西岸、濱臨大西洋和英吉利海峽等海域和海軍基地，以布雷斯特、瑟堡等基地遭「複合性大規模攻勢」為想定，展開攻守對抗，訓練官兵適應現代戰場。

海空兵力聯合作戰演練，是「北極星25」演習的核心課目之一。（法國海軍官方X帳號）法軍將在「北極星25」演習納入無人機等新興兵力，驗證新世代作戰架構。（法國海軍官方X帳號）到了演訓後期，法軍將和盟軍部隊共組特遣隊，進行實兵的兩棲登陸和反登陸攻防演練。（法國海軍官方X帳號）

第二階段演訓則納入多國部隊，共同組織第471、第472特遣艦隊，並與法國陸軍、空軍實施聯合部隊，演練海上聯合作戰課目；期間也將模擬通訊、導航遭嚴重干擾情境下的應處作為，以提升演訓難度和真實性。上述的第471特遣艦隊，將與擔任假想敵的第472特遣艦隊進行模擬對抗，在法國西岸等地發起兩棲作戰行動。

#POLARIS25 | Du 12/05 au 15/06, la Marine va conduire avec @armeedeterre, @Armee_de_lair et leurs alliés, un exercice de combat de haute intensité : POLARIS 25 （Préparation Opérationnelle en Lutte Aéromaritime Résilience, Innovation et Supériorité）.

COMMLAB/Marine nationale pic.twitter.com/UVV3TS0225 — Marine nationale （@MarineNationale） May 6, 2025

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