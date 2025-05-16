AGM-154抵台後擬存放台東 新建彈藥庫還經美方驗證才可啟用

為因應多項彈藥軍售案來台，空軍已依各新式彈種的特性、數量，專門在東部F-16基地規劃適切且符合現代標準的彈庫設施。圖為美軍F-16投放AGM-154彈藥。（圖片來源:USAF、DVIDS/本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕我國空軍持續籌獲F-16 Block 70戰機及AGM-154C、AGM-88精準彈藥等新式武器，而未來接裝的台東基地也同步配合硬體設施提升。據空軍規劃，已開始在基地內興建新式彈藥庫，依各新式彈種的特性、數量，專門規劃適切且符合現代標準的設施分類保存；由於雙方高度關注，因此完工後將由美方人員實施會勘、確認符合標準後，方可啟運彈藥。

為因應多項彈藥軍售案來台，空軍分別在「F-16V（BLK70）型機作戰支援英艙登武器彈藥籌購案」、「F-16機遠距精準武器籌購案」以及「台東基地設施新建工程案」中，都匡列了部分預算做為新建飛彈彈庫之用，因此立委擔心有浪費公帑之疑慮，要求空軍就東部基地飛彈彈庫整體規劃、新增需求與作業方式，向立院提出書面報告說明，並凍結3000萬元預算。

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空軍規劃斥資470億餘元在「F-16型機遠距精準武器籌購案」中，採購美國AGM-154C滑翔炸彈、AGM-88反輻射飛彈，以及AGM-84H空射巡弋飛彈，全案預估2030年執行完畢。

圖為美軍操作AGM-154彈藥，這些彈藥都有專門的庫存要求。（圖片來源:DVIDS）

對此，空軍在近期送交立院的預算解凍報告中說明，上述3案同屬臺東基地軍事工程案之範疇，惟臺東基地既有彈庫結構老舊，多數不符新式彈藥存儲安全規範，且現有庫容裕度亦不足，故空軍依作戰與後勤需求完成整體規劃。空軍表示，臺東基地目前的彈庫規劃是以F-5型機的舊式飛彈及傳統炸彈為主，對於新購彈藥尚未達到美方「彈庫終端監控檢查表」（EBDM）之標準，故新建彈庫加以預應。

空軍進一步指出，因3項採購案的品項與數量均不同，故建案計畫均依存儲庫容量需求及所需的儲存特性，分別規劃專用的彈庫設施；例如，F-16型新機之新購彈藥在使用燃料上，有區分固態及液態，且有嚴格溫、濕度控制需求，因此在安全條件規範下，不同燃料型態無法辦理混合儲存。

我國空軍持續籌獲F-16 Block 70戰機及AGM-154C、AGM-88精準彈藥等新式武器，因此空軍計畫建案依各彈種存儲庫容量需求及所需的儲存特性，分別新建專用的彈庫設施。圖為花蓮基地的F-16戰機。（資料照）

由於其特殊性，這些新建彈庫在真正彈藥交運前，還需先由美方派員來台執行彈庫設施勘驗，確認達到EEUM檢驗標準後，才可開始交運彈藥返臺。EEUM是一項用於軍事彈藥儲存與管理的標準化程序，主要針對彈藥庫中儲存的彈藥進行安全性、完整性與妥善性的最終檢查與紀錄。

對於先前傳出AGM-154C即便交貨也可能採第三地置放丶「先不運到台灣」的說法，軍方人士日前表示，與當年的做法在時空環境已有不同，台海防衛作戰需求也有所不同，加上美方已將射程可達300公里的陸軍戰術飛彈送交台灣，因此，AGM-154C型遠距遙攻彈藥將會依期程，直接交運到台灣。

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