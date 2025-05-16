未來潛力無窮 英皇家海軍首艘無人潛艦命名「神劍號」

英國皇家海軍當地時間昨（15）日，公開旗下首艘無人潛艦「神劍號」（XV Excalibur）。（英國皇家海軍官網）

劉家凱／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍當地時間昨（15）日宣布，旗下首艘無人潛艦「神劍號」（XV Excalibur）亮相，這艘耗時3年研發的新世代超大型水下無人載具，目前已完成港測及海測，未來將持續進行相關實驗性測試，協助皇家海軍建構新世代的有、無人艦協同作戰體系。

今（2025）年3月下水的「神劍號」無人潛艦，長12公尺、寬2公尺，排水量19公噸，為英國皇家海軍以「海怪鯨魚」計畫（Project Cetus）為名，耗時3年研發出的最新成果，也是該軍首艘超大型水下無人載具（XLUUV）。

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皇家海軍發展署長派金少將15日親自主持無人潛艦命名儀式，將其命名為「神劍號」。（英國皇家海軍官網）

這艘無人潛艦15日現身英國德文軍港（HMNB Devonport）參與命名儀式，在皇家海軍發展署長派金少將（Rear Admiral James Parkin）、英美澳AUKUS代表、現役及預備役官兵及青年軍訓團等200餘人見證下，獲名「神劍號」，承繼皇家海軍上世紀中葉實驗高速潛艦的技術傳統。

「神劍號」作為皇家海軍首艘無人潛艦，已完成泊港測試（HAT）及海上測試（SAT），將納編顛覆性技術辦公室底下的艦隊實驗中隊（Fleet Experimentation Squadron），該中隊納有實驗性水面艦「布萊克特號」（XV Patrick Blackett, X01），兩者未來將共同探索新世代海上科技的前沿應用。

圖為先前接受海試的皇家海軍實驗性水面艦「布萊克特號」（X01），而「神劍號」未來將納編艦隊實驗中隊，與其共助皇家海軍發展新世代艦隊作戰體系。（英國皇家海軍官網）

值得一提的是，神劍號未來將作為該類載具水下情監偵、匿蹤和酬載能力的測試平台，並追加實施兩年海試，協助皇家海軍加速建構有、無人艦協同作戰架構，但不會擔負戰備任務。

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