美國計劃升級菲律賓南海基地 可直衝南沙群島

圖為美軍陸戰隊將領2023年視察牡蠣灣基地。（圖取自美軍陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕菲律賓的牡蠣灣位於巴拉望島西岸，鄰近南沙群島，其內的海軍基地是菲律賓海軍巡邏艦、砲艇等在南海作業的補給駐地。該基地預計今年6月將從美國獲得數百萬美元援助，用於建設基礎設施，為美艦提供支援。

軍聞網站「UNSI News」報導，牡蠣灣菲律賓海軍基地預計今年6、7月將獲得100至500萬美元援助，用於建造一座便攜式的5噸重橋式起重機，並挖掘航線水道、建造會議廳等，該項目源自美國政府發布的通知。

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報導指出，牡蠣灣計畫是美國資助菲律賓群國防基礎設施建設計畫之一，與2014年《加強國防合作協議》框架內的政策相比，牡蠣灣項目不在商定的九個地點範圍內，而且更靠近南海和呂宋海峽的潛在衝突點。除了牡蠣灣，最近的開發項目包括明年在克拉克自由港和蘇比克灣的大型美國海軍儲存設施。

報導進一步說，此前美國曾向菲律賓提供了四艘T-12蝠鱝和一艘T-38魔鬼魚無人艇，以協助菲律賓海軍對南海的中國軍隊進行海上領域感知訓練，這些無人艇已在牡蠣灣部屬。

同時，菲律賓針對中國在南海主張主權所採取的行動有許多都是從牡蠣灣出發的，該基地能讓菲律賓軍隊直接進入爭議海域。菲律賓從2020年開始建造大型碼頭提供登陸健停靠，至2024年間又出現了彈藥庫和一些突擊艇；去年則開始駐紮美國移交的2艘颱風級巡邏艇。

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