川普宣佈擬研雙發動機型F-35戰機 命名為F-55

圖為F-35B。（圖取自美國陸戰隊專頁）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍第六代戰機F-47積極研發中，但川普在出訪卡達期間，宣佈研發美國最新戰機F-55，同時對F-22戰機進行全面現代化升級，為F-47的發展帶來未知變數。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，川普在卡達購買波音飛機的記者會上宣布，將開發雙發動機版本的升級版F-35戰機，後續將命名為F-55，另外會將改進型F-22稱為「超級」F-22。

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川普在卡達出席企業高層會議時透露，F-55將是一款比F-35更先進的機型，擁有兩具發動機，而他「並不喜歡單發動機」，雙發動機可避免發動機失效問題。「若價格談得攏，就會進行研發」，他說。同時他也強調，F-22將推出升級版，並誇在讚：「F-22是全世界最漂亮的戰機，我們會讓它更現代化。」

但報導指出，F-35 Block 升級版的開發正在進行中，而該計劃並不要求增加第二具發動機，因為這需要對F-35重新設計，使其成為一架重量更大、機動性更差、航程更短的戰機。因此F-55實際上應該是一種需要大量設計和開發的全新飛機，可能耗資數百億美元。結果將是波音下一代空中優勢戰機F-47的直接競爭對手，但可能不具備F-47的極高匿蹤特性。

洛克希德執行長詹姆斯‧泰克利特（James Taiclet）上月表示，公司正考慮將F-47競標中開發的技術應用於F-35平台，目標是「把底盤變成法拉利」，將以每架3億美元成本的50%實現 下一代空中優勢戰機（NGAD）80%的能力。然而他並沒有建議對F-35的產線進行根本性的改變，也沒有建議添加第二具發動機。

軍聞網站「The Warzone」報導，美國海軍可能會比較喜歡雙發動機戰機，其優勢在航空母艦上會更明顯，不僅航程、載荷不會受限，起降也更安全，但美國海軍至今也未對F-35C有反映任何問題。

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