英德聯合開發彈道飛彈 建立兩千公里打擊能力

圖為英國暴風之影飛彈，射程為250公里。（法新社資料照）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英德兩國近日宣佈，將研發射程超過2000公里的飛彈，建立遠程深度打擊能力，該距離從德國柏林發射，可直擊俄羅斯首都莫斯科。

軍聞網站「Naval technology」報導，英、法、德、義和波蘭等五國國防部長今日開始在羅馬會面，而英德兩國防長昨日在柏林的會議上宣布此消息，雙方就2024年10月達成的協定展開討論，該協定目標為有系統地長期推動全面升級雙邊安全防衛合作，涵蓋陸、海、空、太空和網路作戰領域，以及軍工業、軍事科技。

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不過報導指出，除了該系統將於2030年代交付之外並無其他資訊，英國國防部將其效果描述為「深度精確打擊」武器。而在此前，英國以在名為Brakestop的新型遠程武器計畫上取得些許進展，該計畫預定改裝便宜的無人機當作飛彈，將其射程延伸至500公里。

除了共同開發新型武器外，雙方部長還計劃討論聯合採購海上巡邏與偵察機用魚雷的相關事宜，並宣布德國將購買英國製軍用橋樑設備的協議，進一步強化兩國在防務領域的經濟與戰略合作。

英國國防部指出，希利和佩斯托瑞斯會談將聚焦雙方的英國「刺魟」（Sting Ray）輕型魚雷聯合採購計畫。這些魚雷將用於P-8海神式（P-8 Poseidon）海上巡邏偵察機，以強化英德兩國因應、反制水下威脅的能力。德國另有意採購英國的先進軍用機動橋。

「海神式」機隊常用於追蹤俄羅斯船艦在英國周邊水域的活動。英國國防部表示，自去年10月以來，德方人員已二度參與英國空軍的「海神式」機隊值勤。

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