國防祕辛》幻象戰機「種子教官的教官」 法國「阿公」愛死台灣了

14名幻象種子教官大合照，前排左起柳惠千、鄭榮豐、許竹君、郝以行、郭榮燕、曹進平、楊靜瑟。後排左起為薛傑、莫再詺、呂樂生、沈一鳴、沈耀文、陳金龍、徐雲龍。（照片由幻象種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

〔記者羅添斌／台北報導〕幻象戰機自1997年在台服役起，至今已有28年之久，現正進行雙座機的延壽驗證，而在1996年遠赴法國接受幻象戰機訓練的14位種子教官當中，唯一還在空軍服役的就是現任空軍司令鄭榮豐上將，當年擔任訓練台灣種子教官重任的法國空軍總教頭，因為其飛行呼號為「Papy」，被我國空軍尊稱為「阿公」，而且是一位超級愛台灣的法國「阿公」。

1996年5月、9月，我國14名身負幻象戰機換訓任務的種子教官分兩梯次前往法國，首批領隊沈一鳴（已故參謀總長，空軍一級上將）、隊員徐雲龍、許竹君、鄭榮豐（現任空軍司令，空軍二級上將）、薛傑、曹進平（前空軍副司令，空軍中將）、楊靜瑟（前軍事情報局長，空軍中將）、柳惠千（前總統府副侍衛長，空軍少將，現任駐英公使）八人，第二批領隊沈耀文、隊員呂樂生、陳金龍（空軍少將退伍）、郝以行、莫再銘、郭榮燕六人。抵達法國後，先在法國東北狄戎空軍基地進行基礎訓練，駕駛幻象雙座機適應幻象飛行程序。

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多位幻象戰機種子教官曾接受友人訪談，提供我國幻象種子教官赴法訓練甘苦談，及「Papy」來台的珍貴照片，並由蔣彤雲採訪整理 ， 自由時報獲授權同意圖文摘要轉載。

完訓當天14名飛行種子教官、與部分修護技勤人員在蒙馬宋空軍基地大合照。（照片由幻象種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

以下為摘要轉載：

幻象戰機種子教官訓練分兩個階段，狄戎基地訓練為期三個月，三個月後前往蒙馬頌學第二階段飛行。在狄戎空軍基地同乘的是幻象2000-B型雙座機，狄戎空軍基地負責帶飛和訓練的是首席教練飛行員Patrick DAVID。

Patrick DAVID個性開朗，空中呼號「Papy」，台灣種子教官告訴他Papy翻譯成中文是阿公，所以在法國，來自台灣的14位教官都尊稱他阿公，並暱稱Patrick的妻子阿嬤。

「Papy」飛行員與台灣種子教官相處十分融洽，學會的第一句中文，就是跟著眾台灣徒弟，每回敬酒時喊的：一、二、三，「乾杯」。他也多次來台與我幻象戰機飛行員交流，「Papy」超愛台灣的，不僅在台灣飛行教官的陪伴下全台走透透，還親自體驗台灣傳統婚禮丶釣蝦丶溫泉魚足療等台灣特色。

2017年6月2日，擔任訓練我國幻象戰機種子教官的Patrick DAVID（左四），受邀參加「慶祝幻象戰機接機20周年」活動。Patrick DAVID的左右兩旁六人全是當年在法指導過的徒弟，Michale沈一鳴（右三）當時已是三顆星的空軍司令，鄭榮豐（右二）目前已是空軍上將司令。（照片由Patrick DAVID提供，並由台灣種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

面對14位來自台灣的東方面孔，「阿公」告訴法國教官這批來自台灣的飛行員，他們遠離家人，全程用英語與法國飛行教官溝通，學習駕駛新戰機，面臨的挑戰不小，所以，「我們必須盡力幫助他們」。 在狄戎基地，「阿公」和法國飛行教官為14人說明幻象的基本課程、模擬機訓練、飛行，在狄戎基地，所有飛行訓練都是雙座，學官坐前座，法國教官坐後座。

法國人說英語，有一種特殊的腔調，「阿公」回憶帶飛過程，最初訓練偶會遇到雞同鴨講情形，例如，當他要求前座飛行員在面板右側INU（慣性導航單元）輸入資料，發現前座飛行員的頭盔朝左偏，「阿公」告訴他，「不，不，在右側」，有時會看到前座的飛行頭盔似乎正徬徨不知看左還是看右，再說明一次，才正確輸入資料，「阿公」因為曾經帶訓包括阿聯酋、希臘、伊拉克飛行員的經驗，他告訴前座不必擔心，這情形以前經常發生，倆人也因雞同鴨講，笑了許久。

在狄戎空軍基地，法方安排換訓教官的待命室在2/2中隊旁邊，2/2中隊是支訓練隊，中隊長LEROUX上校對來自台灣的換訓教官極為友善，常在夜航時，讓他們坐在後座同乘飛行，包括「阿公」在內的飛行教官會將個人的模擬機時段讓出來給換訓教官練習。

「阿公」說，他們曾經代訓多國飛行員，來自台灣的種子教官受訓時的態度最認真，教學過程，提問最多，訓練進行得相當順利，三個月課程結束後，轉往蒙馬頌，繼續精進的換裝訓練，留給狄戎基地帶飛教官映象深刻的不僅是他們的學習態度，還有他們彬彬有禮的氣質，飛行圈子不大，各基地飛行員彼此都熟識，種子教官前往蒙馬頌基地前，阿公曾引薦Boss讓大家認識。

Patrick DAVID（前排右二）退伍後來台觀光，由沈教官聯絡當年在法換訓種子教官和師父敘舊。後排左二為現任空軍司令鄭榮豐丶後排右一為前空軍副司令曹進平中將。（照片由Patrick DAVID提供，並由台灣種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

當年14位種子教官返國後，將在法國所學傾囊相授傳承給國內飛行員，20多年來早已培訓出多代的徒子徒孫。

「阿公」當年視徒弟為家人的溫暖，讓種子教官很感動，20多年來，彼此時有聯繫，2003年至2006年，空中呼號「Magee」的沈耀文教官後來派駐法國武官，師徒二人結成莫逆之交，而當年第一批前往法國受訓的技勤種子教官葉日增，也因「Magee」沈耀文教官的關係與「阿公」成了好友。

2012年，阿公自法國空軍退休，他懷念當年與來自台灣的14位徒弟間的師徒情，2013年來台旅遊，眾徒弟們和徒子徒孫感念阿公當年的教導，在他的飛行夾克胸前綉上響亮亮的「師父」二字，肩膀上還綉著IP ，以示對阿公至高無上的敬意。

2017年6月2日，師父應邀回基地參加幻象接機20週年活動，與當年赴法多位種子教官歡聚一堂，當年第一批換訓領隊Michale（沈一鳴）這時已是空軍司令，Solon是新竹基地聯隊長，Mike是肩上掛著兩顆星的中將，Champion也已是一顆星的少將。「Papy」教頭看到台灣徒弟的成就非常開心，當晚的歡迎與敘舊晚宴，眾人高呼一、二、三，「乾杯」！

入境隨俗，「師父」在釣蝦場和大家一起排排坐釣蝦，感覺很新奇。（照片由Patrick DAVID提供，並由台灣種子教官接受訪談時提供給友人，本報獲授權轉載使用）

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