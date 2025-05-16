送上採購新機丶性能提升大禮包？賴總統今勗勉海軍反潛航空指揮部

美軍MH-60R反潛直升機。（圖：擷取自美國海軍官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國極力向美方爭取採購MH-60R反潛直升機丶E-2D先進預警機，但傳出美方並不認同這2項採購案，導致至今並無進展，海軍另以現有S-70C（M）反潛直升機進行性能提升為備案，在此之際，賴清德總統今天將到剛提升位階的海軍反潛航空指揮部進行端節勗勉，賴總統今天是否會帶上端節大禮包丶宣佈反潛航空部隊的新進展，受到軍政圈的矚目。

以S-70C（M）反潛直升機為主力的海軍反潛航空大隊，原本是為上校大隊長層級的作戰部隊，為提升海軍反潛航空部隊整體作戰能量丶提升反潛護航能力，經國防部核定後，已在今年3月升格為少將編階的「海軍反潛航空指揮部」。

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海軍S-70C（M）反潛直升機，是海軍反潛航空大隊的主力機種，飛行員頭盔使用的是白色外觀的HGU-84P飛行頭盔。（圖：取自中華民國海軍臉書專頁）

海軍反潛航空指揮部目前擁有17架S-70C（M1/2）型反潛直升機，以及9架500MD/ASW輕型反潛直升機，大隊下設701及701兩個作戰隊丶703訓練隊，以及修護補給隊丶基地勤務隊丶海上任務支援中心單位。

軍方人士今天透露，我國若能順利採購13架MH-60R反潛直升機，就可將老舊的500MD/ASW輕型反潛直升機，以及S-70C（M1）型機轉為訓練機，反潛直升機主力就可由新型的MH-60R反潛直升機以及部分經過性能提升的S-70C（M2）型反潛直升機組成。

但他表示，目前美方對出售MH-60R反潛直升機，至今仍未開綠燈，加上採購13架MH-60R反潛直升機及相關系統及設備，全案總額估計要達到500餘億元台幣，而且報價一次比一次高，在此情況之下，S-70C（M1/2）型反潛直升機全機隊進行性能提升的方案，可能會由備案轉為優先。

由於端節將屆，賴總統今天啟動端節的勗勉三軍部隊行程，今天上午先前往陸軍工兵部隊訓練中心，中午則會到海軍反潛航空指揮部，屆時是否會在餐會上發表國防政策的重大談話，已引起軍政圈的關注。

海軍進行500MD/ASW反潛直升機潛力掛載演練，機腹下掛載1枚MK-46輕型魚雷。（圖：取自海軍司令部臉書專頁）

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