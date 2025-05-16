神鷹操演「滿靶」的秘密... 原來有特戰部隊協助火力導引

圖為參與今（2025）年神鷹操演的陸航AH-64E攻擊直升機，當時射擊刺針飛彈打擊空中靶標。（軍聞社官方X帳號）

〔記者陳治程／台北報導〕陸軍本週實施年度精準飛彈射擊操演，其中「神鷹操演」由我陸航部隊三型攻擊、戰搜直升機執行實彈測考；僅管驗證課目有所變動，也不影響他們繳出命中率「滿百」的優異成績；這次操演除搭檔地面的裝甲旅砲兵部隊，更有特戰官兵協助前進管制，透過地、空火力導引確保空中部隊有效殲敵，達成防衛演練目標。

14日展開的「神鷹操演」，由陸航601、602旅，以及飛訓部的AH-64E、AH-1W攻擊直升機，以及OH-58D戰搜直升機參演，而昨（15）日的射擊訓練中，兩型攻擊直升機先後實施「滯空射擊」、「運動中射擊」課目，在武器組官兵完成刺針、響尾蛇飛彈掛載並確認緊密結合後，緊接著就由飛行官、機工長完成飛行前360度檢查，確保起飛後能遂行實彈射擊。

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15日在神鷹操演中發射「響尾蛇」飛彈的AH-1W攻擊直升機，當時還協同裝甲564旅砲兵營、特戰部隊前管人員實施地、空火力導引，精準命中靶標。（取自青年日報）

操演期間，AH-1W攻擊直升機在飛抵九棚大沙漠的射擊陣地，透過陸軍裝甲564旅砲兵營官兵以120公厘迫擊砲發射照明彈，協助直升機飛官確認接戰空域的視野，再將十字絲對準目標，使尋標器鎖定熱源後發射響尾蛇飛彈，順利命中遠方海面的靶標，展現精實接戰功力。

此外，此次神鷹操演除讓飛官自行操作雷射標定、射擊，期間更納入特戰指揮部官兵共同演訓，藉由前進管制人員以地面雷標儀測定目標，傳送方位角、距離等情資給機上飛行官，遂行「地空火力導引」，落實跨部隊聯合作戰演訓，提升戰場存活率。

14日由陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機實施的「隱蔽射擊」訓練，考驗飛官在極低空域的操控能力和地獄火飛彈的打擊效能。（軍聞社官方X帳號）

本次神鷹操演從14日實施至今日落幕，除上述的地、空聯合火力導引和日、夜間實彈射擊外，搭載地獄火飛彈的AH-64E「阿帕契」攻擊直升機，日前還演練飛行高度僅約200公尺的「低空隱蔽」、和「8公里最大射程」射擊訓練，有效強化陸航官兵的近空火力支援效能。

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