陸戰隊雙聯裝刺針飛彈射擊全命中 66、99旅、防警群及烏坵大隊神準

國軍昨（15）日在屏東九棚大沙漠實施神弓操演的雙聯裝刺針飛彈實彈射擊，當日發射的19枚刺針飛彈接命中靶標，命中率滿百。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕本週由陸軍主辦的精準彈藥射擊操演，週一由「雷霆操演」的多管火箭系統打頭陣後，週二（13日）起接由「神弓操演」的陸射劍二防空系統，車載、雙聯裝刺針飛彈系統接力進行測考。值得一提的是，這次神弓操演不只陸軍，陸戰66、99旅和防警群丶烏坵守備大隊也加入演訓行列，並獲陸戰隊指揮部指揮官樊傳聲中將肯定，感謝官兵勤訓精練。

今年的神弓操演從13日起至15日，計有陸軍砲訓部、21砲、58砲指部，以及本島花防部，離島澎、金、馬防衛指揮部，加上海軍陸戰隊等多支單位部隊參與，在屏東九棚大沙漠實施復仇者防空飛彈系統、「雙聯裝」（DMS）刺針飛彈系統實彈射擊，接戰射擊模擬敵威脅目標的靶彈、靶機，驗證部隊戰備訓練成果。

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參與今（2025）年神弓操演的陸軍「復仇者」防空飛彈發射車射擊瞬間。（取自青年日報）

除了陸軍單位，海軍陸戰隊66旅、99旅、防空警衛群和烏坵守備大隊，也在本次「神弓操演」的測考行列。上述部隊模擬實情、實彈演練防空作戰課目，有效驗證武器性能和官兵戰技，成功命中目標。

海軍陸戰隊指揮部指揮官樊傳聲中將，昨（15）日赴屏東九棚大沙漠，視導接受神弓操演測考的海陸部隊，並予以嘉勉肯定。（取自青年日報）

今（2025）年以來，國防部為強化台北市區的首都衛戍能量，而向駐北部地區的陸戰66旅抽調兵力，進駐松山機場周邊，與既有憲兵部隊共組「第二衛戍戰鬥隊」；總統賴清德視導3月到松山機場視導立即備戰操演部隊時，就可見雙聯裝的刺針飛彈系統陳展一旁，搭配悍馬車載的40公厘榴彈槍，間接印證我國海陸部隊朝向高機動作戰的「輕、快」方向轉型。

3月立即備戰操演期間，在松山機場接受總統賴清德視導的陸戰66旅屬雙聯裝刺針飛彈系統。（國防部發言人官方Facebook）

樊傳聲強調，精準的射擊源自嚴謹的訓練，他期許各級幹部打破傳統思維完善各項計畫，用有限資源發揮最大效益；也提醒全體同仁把握機會練習、持續精進自我以達訓練目標，成為肆應戰場變化的精銳部隊。

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