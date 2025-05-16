賴清德勗勉海軍反潛航空指揮部 肯定展現國軍「千里眼」

總統賴清德端節勗勉，今前往海軍反潛航空指揮部發表談話，會後並頒發加菜金並與官兵共進午餐。（記者田裕華攝）

上稿時間：05-16 13:55:53

更新時間：05-16 15:45:00（新增照片）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今日中午前往高雄勗勉海軍反潛航空指揮部，他表示，稍早到金陵營區，現在來海鷹營區，無論是陸軍工兵訓練中心，或是我們海軍反潛航空指揮部，都是國軍戰力的基石，更是整體國防戰略中不可或缺的角色。

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賴清德說，他要代表全體國人，感謝大家戮力戰訓本務，不斷精進專業和戰力。因為各位的努力與付出，才能讓國軍部隊持續茁壯、讓國人安居樂業，謝謝大家。

賴總統聽取S-70C（M）反潛直升機性能及裝備介。（圖：取自總統府網站）

總統說，海軍反潛航空指揮部，擔負起海域偵蒐巡邏的重要任務，並配合水上及空中部隊，形成海空一體的防禦網。你們就像國軍的「千里眼」，在各位的嚴密監控下，才能掌握周邊海域的水下動態， 讓潛在威脅無所遁形。

他並說，大家在平日的灰色地帶應處、「漢光演習」、「聯合計畫作戰演練」、「敦睦遠航支隊」等各項演訓任務中，都展現出海軍航空部隊的專業職能，也讓國人看見，我們海軍官兵捍衛家園的決心。

總統並期許，傳承忠義軍風、錨鍊精神，成為一支，海上反潛作戰堅實戰力的勁旅。他也說，再過不久就是端午節，在這裡先祝福大家佳節快樂，也知道許多弟兄姊妹沒有辦法放假，也請大家記得打電話問候家人。再次感謝大家在崗位上的辛勞，讓我們攜手努力，守護國家安全。

總統賴清德端節勗勉，前往燕巢陸軍工兵訓練中心，視導部隊進行機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置演訓，隨後頒發加菜金並與官兵一同合影。（記者田裕華攝）

總統賴清德前往燕巢陸軍工兵訓練中心，視導部隊進行機動阻絕器材暨鋼刺蝟結合蛇腹型鐵絲網設置演訓。（記者田裕華攝）

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