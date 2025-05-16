包圍網成形？美日澳菲陸軍密謀「陣地絞索」 鎖喉中國印太擴張

圖為美國陸戰隊「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）發射反艦飛彈的畫面。報導指出，此類陸基反艦能力在美菲等印太盟國的聯合演習與部署中，正扮演日益重要的角色。（圖：美國陸戰隊）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕印太區域多國高階陸軍將領，日前於夏威夷檀香山舉行的美國陸軍協會年度「太平洋陸軍論壇」上，集中探討如何運用陸軍結合海事資產，創造所謂「陣地優勢」（positional advantage），以反制中國在該區域的軍事擴張行動。

美國《陸軍時報》報導，與會代表認為，藉由戰略部署及能力建構，傳統陸上力量亦能在海洋環境中扮演關鍵角色。例如日本自衛隊憑藉其地理位置，處於環繞中國的第一島鏈前沿；而澳洲國防軍與菲律賓武裝部隊等，則計畫利用其地形優勢，密切監控中國軍事動態。

請繼續往下閱讀...

美國陸軍太平洋司令克拉克上將（Gen. Ronald Clark）在會中強調，有效嚇阻中國的軍事行動，需仰賴盟友與夥伴的通力合作。他表示：「這不僅關乎美國陸軍…更重要的是我們的盟友與夥伴。」日本陸上幕僚長森下泰臣上將則視日本的地理位置為制約中國擴張的關鍵。

菲律賓陸軍司令加利多中將（Lt. Gen. Roy Galido）指出，現代科技發展已「根本性改變了關鍵地形的定義」，使陸軍在海事領域能發揮更大作用，例如操作更多艦艇及部署長程火力以牽制中國船艦。澳洲陸軍司令史都華中將（Lt. Gen. Simon Stuart）則認為，持續的「戰役經營」是贏得潛在衝突「競爭階段」的要務，最終目標在於嚇阻衝突。

澳洲方面，為強化「從陸地達成海上拒止、打擊船艦，並主宰濱海關鍵地形」的能力，已批准採購新型艦艇與輕型載具。根據其2023年國防檢討，澳洲陸軍將增購28艘新船艦，為二戰以來最多；同時計劃採購42套「海馬士」高機動性多管火箭系統（HIMARS）及「精準打擊飛彈（PrSM）」，以擴大陸海打擊範圍。

為強化印太「陣地優勢」，太平洋陸軍部隊將增強如圖中「海馬士」（HIMARS）火箭系統等打擊能力，並結合更多艦艇與夥伴合作。（圖：美國陸戰隊）

日本陸上自衛隊也積極強化相關能力，已組建新的兩棲作戰部隊，首艘專用運輸艦「自衛艦日本晴號（JS Nihonbare）」已於去年11月下水，該艦性能類似美軍大型登陸艇，對島鏈補給至關重要。該兩棲部隊未來規劃將擁有共10艘各型運輸支援艦艇。

菲律賓陸軍則與美國陸戰隊及陸軍頻繁舉行聯合演訓，包括「肩並肩（Balikatan）」與「勇敢之盾（Valiant Shield）」等，以提升自身反艦打擊力，並支援美軍部署。近期，兩軍在巴丹群島（Batanes）及巴布煙群島（Babuyan）進行「關鍵海域地形安全行動」，演練「遠征前進基地作戰（EABO）」概念，並模擬部署了陸戰隊最新的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。

美軍陸戰隊第三濱海作戰團指揮官勒漢上校（Col. John G. Lehane）形容此次部署為「對陸戰隊員而言是一小步，對美菲聯手實現海上拒止能力而言則是一大步。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法