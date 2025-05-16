美退將國會聽證會曝駐台美軍500人 建議未來應加倍至千人

圖為美退役海軍少將蒙哥馬利（右）服役之時。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國政府從未證實駐台美軍的具體人數，但美國退役海軍少將蒙哥馬利今日在國會聽證會上指出美軍駐台聯合訓練團規模為500人，未來應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊。他也主張台灣國防預算應於2028年達GDP5%，以打造反介入實力。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）16日上午舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）、蒙哥馬利（Mark Montgomery）及前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）出席。

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蒙哥馬利指出，美國國會2023年通過的「台灣增強韌性法案」（Taiwan Enhanced Resilience Act），指示行政部門訓練台灣軍隊，但國防部進度緩慢。如果要讓台灣真正建立一支具實戰能力的反介入部隊，仍需要美軍投入與參與。

他說，美國可以提供台灣400套魚叉飛彈系統，但如果台灣沒有懂得操作、部署、定位這些系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，擁有多少裝備其實已經無關緊要。

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