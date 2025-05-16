軍武圖輯》這個天色真好看！ 神鷹操演空地聯手火箭飛彈精準射擊

今年「神鷹操演」陸航派出AH-64E（如圖）、AH-1W攻擊直升機，分別射擊刺針飛彈與響尾蛇飛彈，模擬攻擊空中目標，畫面帥氣。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍近期持續進行對空、對面精準實彈射擊，在射擊完海馬士、陸劍二、復仇者飛彈車後，緊接年度「神鷹操演」也於屏東登場，這場專屬於陸軍直升機的射擊，今年陸航派出AH-64E、AH-1W攻擊直升機，分別射擊刺針飛彈與響尾蛇飛彈，模擬攻擊空中目標，而地面勤務人員的努力，也是戰力得以發揮的重要推手。

AH-64E「阿帕契」對空中目標靶機射擊刺針飛彈。（軍聞社提供）

刺針飛彈命中靶機後爆炸解體。（軍聞社提供）

今年陸航神鷹操演派遣AH-64E「阿帕契」、AH-1W「眼鏡蛇」攻擊直升機，分別進行「滯空射擊」、「運動中射擊」課目，並由阿帕契掛載刺針飛彈，眼鏡蛇掛載響尾蛇飛彈，對空中目標射擊。射擊過程中，飛行員在山谷間控制飛行姿態，確保機身狀況平穩，隨後運用尋標器鎖定目標熱源、按下發射鈕，精準命中空中目標，展現訓練成果。

請繼續往下閱讀...

神鷹操演期間，在每日射擊任務執行前，陸航武器組官兵均需提前完成武器彈藥掛載。（軍聞社提供）

地勤人員的努力也是讓飛彈能夠順利發射的幕後關鍵。圖為官兵裝載AIM-9「響尾蛇」飛彈。（軍聞社提供）

然而，「空戰出英雄，地勤竟全功」，神鷹操演期間，在每日射擊任務執行前，陸航武器組官兵均需提前完成武器彈藥掛載，並由機工長組人員協助飛行員完成飛行前360度檢查，確保機況正常，以利任務執行安全順遂，也是讓飛彈能夠順利發射的幕後關鍵。

蛇射蛇！AH-1W「眼鏡蛇」直升機對空中目標靶機射擊AIM-9「響尾蛇」飛彈。（軍聞社提供）

自14日起展開的「神鷹操演」，陸軍連日動員航特部AH-64E阿帕契、AH-1W眼鏡蛇及OH-58D戰搜直升機，模擬敵軍渡海突擊情境，進行日、夜間實彈射擊。近日白天天氣晴朗偶有薄雲，天空呈現清澈的天藍色，畫面相當美麗！而最終日，直升機們再次出動連續火力壓制，攻擊完成後釋放熱焰彈脫離瞬間，場面帥氣。

地勤官兵為攻擊直升機裝掛熱焰彈模組。（軍聞社提供）

AH-64E「阿帕契」在攻擊完成後，釋放熱焰彈脫離，搭配藍天畫面帥氣。（軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法