烏克蘭折損第三架F-16戰機 飛行員成功彈射逃生

烏克蘭空軍的F-16A戰機。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenceU）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕烏克蘭空軍今（16）日稍早證實，旗下一架F-16戰機在深夜作戰任務中失聯，為該國換裝F-16戰機以來第三起空中事故，但不同於前兩起事件皆折損精銳飛官，本次意外的當事飛官成功彈射逃生，並已獲救，相關肇因仍待官方調查結果出爐。

烏克蘭空軍指出，這起事故發生在當地時間今日的凌晨3時半，旗下一架F-16戰機緊急升空實施空襲攔截任務。期間，當事飛官已順利擊落三個空中目標，並準備以機砲接戰第四個目標，但戰機隨即出現不正常運作情形，在飛機遠離人口密集區後，飛官隨即彈射逃生，保住性命。烏軍官方目前已尋獲這名飛官，無生命危險，但事故起因仍待官方調查小組釐清。

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烏克蘭空軍從去（2024）年8月起開始操作丹麥、荷蘭等國軍援的F-16A/B戰機，但當月就發生首起事故，造成前米格-29戰機飛官梅斯中校（Oleksiy Mes，後追晉上校）殉職；今（2025）年4月再折損第二架F-16戰機，以及年僅26歲的年輕飛官伊凡諾夫上尉（Pavlo Ivanov，後追晉少校）。儘管本次再損失第三架F-16戰機，但飛行員成功彈射逃生並獲救，實屬不幸中的大幸。

年僅26歲、今年4月殉職的烏克蘭空軍飛官伊凡諾夫少校。（烏克蘭空軍官方Facebook）前烏克蘭空軍米格29戰機飛官，首批F-16戰機換裝飛官的梅斯上校，去年8月25日殉職，得年31歲。（烏克蘭空軍官方Facebook）

俄烏戰爭爆發超過三年，美國現任總統川普原有意促成雙方停火、停戰共識，但經過兩個多月的折衝與協調仍無疾而終，因此，美國國務院本（5）月初同意出售烏克蘭3.105億美元（約新台幣92.43億元）的後勤料件及人員訓練服務，提升該國F-16戰鬥機隊的整體妥善率。

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