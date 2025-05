酷！「大旋翼機」飛「小旋翼機」 英軍成功在CH-47上操作FPV

英國空軍近期在「虎蜂窩」試驗中從一架CH-47「奇努克」直升機上,試飛操作一架FPV四軸無人機飛行;利用FPV可協助直升機進行目標干擾、地形偵察,甚至是目標打擊。(圖片擷取自英國空軍的X影片)

劉宇捷/核稿編輯

〔記者劉宇捷/綜合報導〕在地面上操作第一人稱視角無人機(FPV)投入作戰已經不稀奇,不過在飛行中的直升機上操作無人機倒是鮮有耳聞!這項創新的測試由英國空軍代號「虎蜂窩」(Hornet’s Nest)的計畫執行,利用FPV可協助直升機進行目標干擾、地形偵察,甚至是目標打擊;不過英軍如何克服強勁的下沉氣流以及未來的戰術運用,仍有待觀察。

據軍聞網站《The Aviationist》報導,英國空軍近期在「虎蜂窩」試驗中從一架CH-47「奇努克」直升機上,試飛操作一架FPV四軸無人機飛行,這反映了該軍種對未來歐洲陸戰的願景。

而這項消息最初是在10日由英國空軍在其社群媒體上發布的,19秒的影片顯示了官兵從CH-47的後艙門向下拋出無人機,而操作手則頭戴AR目鏡坐在機艙內接手操作;其中一個鏡頭還顯示了無人機拍攝到的畫面,被傳輸至另個外部控制或顯示平台上。

UK Defence is investing in agile tech to stay ahead. First Person View (FPV) drones can jam targets, scout terrain, and strike targets — all in one flight.



A trial deploying FPVs from an RAF Chinook helicopter called Hornets Nest was recently completed. pic.twitter.com/3CyI7kN5PD