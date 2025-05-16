酷！「大旋翼機」飛「小旋翼機」 英軍成功在CH-47上操作FPV

英國空軍近期在「虎蜂窩」試驗中從一架CH-47「奇努克」直升機上，試飛操作一架FPV四軸無人機飛行；利用FPV可協助直升機進行目標干擾、地形偵察，甚至是目標打擊。（圖片擷取自英國空軍的Ｘ影片）

劉宇捷／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在地面上操作第一人稱視角無人機（FPV）投入作戰已經不稀奇，不過在飛行中的直升機上操作無人機倒是鮮有耳聞！這項創新的測試由英國空軍代號「虎蜂窩」（Hornet’s Nest）的計畫執行，利用FPV可協助直升機進行目標干擾、地形偵察，甚至是目標打擊；不過英軍如何克服強勁的下沉氣流以及未來的戰術運用，仍有待觀察。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，英國空軍近期在「虎蜂窩」試驗中從一架CH-47「奇努克」直升機上，試飛操作一架FPV四軸無人機飛行，這反映了該軍種對未來歐洲陸戰的願景。

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而這項消息最初是在10日由英國空軍在其社群媒體上發布的，19秒的影片顯示了官兵從CH-47的後艙門向下拋出無人機，而操作手則頭戴AR目鏡坐在機艙內接手操作；其中一個鏡頭還顯示了無人機拍攝到的畫面，被傳輸至另個外部控制或顯示平台上。

UK Defence is investing in agile tech to stay ahead. First Person View （FPV） drones can jam targets, scout terrain, and strike targets — all in one flight.



A trial deploying FPVs from an RAF Chinook helicopter called Hornets Nest was recently completed. pic.twitter.com/3CyI7kN5PD — Royal Air Force （@RoyalAirForce） May 9, 2025

英國空軍的貼文表示，英國國防部正加速投資敏捷科技以維持領先優勢，這項「虎蜂窩」試驗將FPV無人機自CH-47「契努克」直升機上投放，並嘗試實施部署；這些四軸FPV無人機能夠執行進行目標干擾、地形偵察，甚至是目標打擊等多重能力，具備在單一一次飛行中完成全任務循環的潛力。

報導進一步補充，FPV無人機亦可在部隊落地前進行戰術偵察，擔任前導觀測角色；若有需要，搭載炸藥的機型亦可在空中偵蒐過程中直接打擊所發現的目標；此舉能擴展直升機的視野覆蓋範圍，在機載電光 （EO） 轉塔監視一個方向，讓無人機來監視另一個區域。不過，目前並不清楚這些無人機，是如何對抗旋翼機的下沉氣流返航的，有可能是透過自主軟體的輔助，降低返航及收回的難度。

FPV無人機（圖中紅圈者）能擴展直升機的視野覆蓋範圍，不過，目前並不清楚這些無人機，是如何對抗旋翼機的下沉氣流返航的。（圖片擷取自英國空軍的Ｘ影片/本報編輯）

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