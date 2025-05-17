F-35拆換別架的機翼也照飛 美韓聯手F-35模組化維修

南韓空軍近日將1架因受損而轉為維護訓練用途的F-35A戰機，在美韓團隊合作下，完成首次機翼拆裝作業。（圖片取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍2架多年前受損的F-35A戰機，經過縝密的重組裝工法，將兩架受損的同型機合而為一，合而為一變身全新戰機。美國國防部「聯合計畫辦公室」（JPO）15日再表示，南韓空軍將1架因受損而轉為維護訓練用途的F-35A戰機，在美韓團隊合作下，完成首次機翼拆裝作業，有望作為未來維保與培訓作業的重要參考。

JPO表示，該架南韓F-35A戰機2022年1月遭遇鳥擊迫降，由於機件受損而未能放下起落架，導致機體嚴重毀損。南韓空軍與JPO聯合評估後認為修復成本過高，但仍決定物盡其用，將之改裝為後勤訓練平臺。而在初步準備工作階段，為方便轉移機體，首次進行F-35機翼拆除（remove）再復裝（reinstall）工程，成功驗證機翼更換可行性。

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當時因F-35翼展過寬，南韓與JPO難以透過陸路運送機體，因此雙方借鏡F-35維修與翻新案例，尤其是近期由2架受損F-35A機體重組而成的「科學怪鳥」（Frankenjet）經驗，展開F-35首次機翼拆除與復裝工程。

由洛克希德馬丁公司技術團隊、南韓空軍後勤司令部、美空軍第309遠征部署修護中隊組成的團隊，歷時數週努力克服其中的技術挑戰，提前完成機翼拆裝工程，以利後續進行訓練平臺改裝作業。

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