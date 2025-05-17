「天弓三型」飛彈量產今年底近尾聲 「天弓四型」115年度起量產

天弓三型飛彈量產已近尾聲，軍方人士今天透露，代號「強弓專案」的「天弓四型」飛彈系統，已通過作戰測評及小批量生產的驗證，將列入115年度國防預算內進行量產。圖為弓三飛彈發射畫面。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部投入274億元預算丶進行「天弓三型」防空飛彈量產計畫，其中的272億元預算將在今年年底前行完畢，代表弓三飛彈量產已近尾聲，軍方人士今天透露，代號「強弓專案」的「天弓四型」飛彈系統，已通過作戰測評及小批量生產的驗證，將列入115年度國防預算內進行量產。

軍方人士說，現役的天弓三型防空飛彈，攔截敵方飛彈的高度可達45公里，中科院在「強弓專案」研發兩款增程型天弓三型，其中的「強弓一型」為反飛彈型，也就是「天弓四型」飛彈，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用。

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但軍方人士說，與「天弓三型」防空飛彈量產計畫的數量相較，「天弓四型」飛彈系統量產的數量不會那麼多。至於「天弓四型」飛彈系統量產預算是要列入115年度國防部的年度預算內，還是會納入重大軍購採購特別預算內，還要由軍政高層來決定。

「強弓一型」飛彈已經通過作戰測評及小批量生產驗證，攔截高度可達70公里。圖為天弓三型飛彈最高可抵抗至少35G的過載（F-16戰機9G已接近上限），有利於飛彈在高速進行急轉向的運動性能，全程跟監目標。（圖片擷取自中科院影片）

天弓三型飛彈系統的量產任務，是列在海空戰力發展特別預算項目之內，總經費達到274億元台幣，自111年度開始丶115年度結束，但絕大部分的量產工作會在114年度完成，115年度的量產經費額度僅剩下2億元，應是收尾階段。

根據軍方先前釋出的訊息顯示，天弓三型防空飛彈（TK-3型）的發射箱組，長寬高的尺寸為5.5公尺乘0.8公尺乘0.84公尺，「天弓四型」（TK-4型）飛彈的發射箱組尺更是大的驚人，長寬高來到7.64公尺乘1.1公尺乘1.1公尺。

中科院是以「強弓專案」為名研發兩款增程型天弓三型，「強弓一型」（天弓四型）為反飛彈型，目標將攔截高度達到70公里，超越美製愛國者三型飛彈的攔截高度，能在更高的空域就能攔截摧毀來襲飛彈的作用，而「強弓二型」飛彈則有兩個衍生型，A型彈目標攔截高度100公里，達到與美國薩德反飛彈系統同樣的攔截高度，B型彈為傳聞中的新型地對地彈道飛彈，射程估計可達1000公里。

愛國者三型防空飛彈。（資料照，記者涂鉅旻攝）

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