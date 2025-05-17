美軍這麼強? 撤駐歐美軍將讓歐洲花費高達10.39兆元彌補戰力

英國智庫近期研究報告指出，若美軍完全撤出歐洲，歐洲需要花費高達3440億美元建軍來彌補美軍撤離的戰力空缺。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍基於全球部署戰略，世界各地皆有美軍駐紮，美國總統川普多次要求北約歐洲盟國提高自身國防負擔，並減少歐洲駐軍，將資源移往印太區域，英國智庫近期研究報告指出，若美軍完全撤出歐洲，歐洲需要花費高達3440億美元建軍來彌補美軍撤離的戰力空缺。

星條旗報報導，英國國際戰略研究所（IISS）近期一份報告估計，若美國迅速從歐洲撤軍，當歐洲盟友面臨攻擊時，需要花費2260億至3440億美元（約新台幣10.39兆）才能與在美國在大陸防禦中發揮核心作用的武器系統和平臺相媲美。

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報告指出，若加計一般裝備的25年壽命周期和維護成本，這一數字甚至會上升到1兆美元。而美國本身駐紮在歐洲和為北約防禦計畫提出貢獻的美軍，每年花費約123億美元（約新台幣3716.2億）。

報導指出，該研究著眼於五角大廈在2025年大規模轉向亞洲的影響，現在歐洲約有8萬名美軍。該報告還考慮如果俄烏達成持久停火，俄羅斯在未來幾年重建軍隊的可能性。在這種情況下，歐洲可能沒有太多時間對俄羅斯威脅做準備。如果沒有美國支持，歐洲在短期內將面臨相當大的「脆弱之窗」，但在中期重建國防能力並非完全不可能。

報告指出，陸軍是歐洲能夠最快速發展的力量，但要發展出相同規模的部隊和裝備，也要花費510億至930億美元（約新台幣2.8兆），而要完全達到美軍戰力水準也需要10年之久；空軍的複製成本最高，成本約在880億至1250億美元（約新台幣3.77兆）之間；海軍也差不多，成本在860億美元到1250億美元之間。

IISS表示，即使預算增加，構建新系統和發展軍工基礎設施的所需時間也代表改善後的戰力不會很快到來。為了縮小當前的防禦差距，歐洲需要優先對抗俄羅斯的反介入和區域拒止能力，例如遠端防空和地對地飛彈系統。這將要採購更多的防空和飛彈防禦、空射精確武器、火箭彈和地面精準打擊平臺。

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