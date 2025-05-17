美F-35A戰機首度「熱掛彈」 25分鐘完成整補快速升空

圖為今年4月第59測試與評估中隊下的第57維護組針對F-35的ICT作業進行測試。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍F-35A日前在整合戰鬥整備（ICT）訓練中，首度以「熱掛彈」形式掛載實彈，25分鐘就能快速升空，將有助增進「彈性戰鬥部署」（ACE）運用。

美空軍15日發布新聞稿表示，第187戰鬥機聯隊下第100戰鬥機中隊的1架F-35A戰機，先前於佛州廷德爾空軍基地進行的ICT訓練中，在戰機發動機不停俥之下，完成「熱加油」作業，同時掛載AIM-120中程空對空飛彈實彈，創F-35戰機首次以「熱掛彈」形式掛載實彈紀錄。

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ICT是結合油料、彈藥、簡易維修等作業的整合整補任務，藉此幫助戰機盡快重新升空作戰；戰機接受ICT時，通常不會讓發動機停俥，而以「熱加油、熱掛彈」形式作業，減少戰機停留地面的時間。

在搭配ACE概念下，亦能讓地勤人員在戰機完成整補後，盡速機動至其他地點隱蔽，或提供友軍補給，進而提高航空兵力與地勤官兵生存性。聯隊作戰指揮官霍爾上校表示，在分散部署地點節省的每一分鐘都能讓空軍更快的投射空中力量。

第187戰鬥機聯隊保養大隊的麥納布士官長表示，他與同僚歷經數月的訓練，流暢完成F-35A所有整補動作，達成25分鐘內完成作業的目標。

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