沒陪同賴總統勗勉工兵部隊 呂坤修上將緊盯M1戰車訓場整建進度

美國售台108輛M1A2T戰車，首批38輛於去年12月交運，第2批42輛將管制在今年6月底前運交，陸軍已規劃在今年6月進行M1A2T戰車的實彈射擊，並規劃在今年下半年舉行成軍典禮。圖為美軍M1A2實施實彈射擊。（圖片取自DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台108輛M1A2T戰車，首批38輛於去年12月交運，第2批42輛將管制在今年6月底前運交，陸軍已規劃在今年6月進行M1A2T戰車的實彈射擊，並規劃在今年下半年舉行成軍典禮。陸軍司令呂坤修上將緊盯新型戰車訓場的整建進度，確保M1A2T戰車換裝訓練任務如期如質達成。



賴清德總統昨天前往位在高雄的工兵訓練中心視導，並在端節前勗勉陸軍工兵部隊辛勞，但根據總統府釋出的照片顯示，昨天陪同總統視導陸軍工兵部隊的並非陸軍司令呂坤修上將，而是副司令李天龍中將。原來呂坤修是在多位重要幹部陪同下，去緊盯M1A2T戰車訓場的整建進度。

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為了解新型戰車訓場整建的進度，並且做好實彈射擊前的準備，陸軍司令呂坤修上將昨日在司令部參謀長陳建義中將、教準部指揮官俞文鎮中將等人陪同下，前往視導坑子口訓場整建工程，實地了解各項訓練設施工程現況，以及後續新式裝備換裝訓練規劃，期透由重點指導及多方意見交流，使全般規劃更臻周延，確保新式裝備換裝訓練任務如期如質達成，以有效提升戰訓整備實效及防衛作戰能力。

呂坤修司令表示，訓場整建工程對於新式裝備換裝訓練及部隊實戰化訓練至關重要，目前整體工程進度均依節點管制執行中，特別提醒各級幹部應發揮監管責任，掌握施工進度及品質，俾利整建工程符合戰訓實需。另叮囑施工期間，應嚴密門禁管制及人員查核，加強工程區域督管、巡檢及用電安全，防杜危安罅隙，確保營區安全。

陸軍司令呂坤修上將（中）昨日在司令部參謀長陳建義中將（右）、教準部指揮官俞文鎮中將等人陪同下，前往視導坑子口訓場整建工程，實地了解各項訓練設施工程現況。（圖：取自國防部青年日報）

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