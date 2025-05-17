國防部籌編115年度預算 弓四飛彈入列丶C-130性能提升由機密改公開

在114年度以機密預算方式編列的空軍C-130運輸機性能提升案，115年度可能改以公開預算編列。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為達到國防預算占GDP3%的承諾，國防部將創下歷史新紀錄，在115年度將同時執行4個軍事特別預算案，而在國防部年度預算方面，傳出列出多項新增的軍事投資案，包括「天弓四型」飛彈系統量產丶銳鳶二型無人機丶紅隼二型火箭彈等量產案，以及打造全新的155公厘砲彈生產線等等。

此外，在114年度以機密預算方式編列的空軍C-130運輸機性能提升案，115年度可能改以公開預算編列，陸軍及空軍的直升機採購計畫還待最後核定，在美方遲未同意我方採購新式反潛直升機情況下，軍方改提列海軍S-70C（M）反潛直升機性能提升案已是優先可能方案。

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國防部目前執行中的2項特別預算，包括空軍採購66架F-16 BLK70型新式戰機採購的「新式戰機採購特別預算」，全案總金額編列 2472億3883萬元，115年度為最後一個年度，編列398億5486萬1千元，至於雄三丶弓三飛彈等國造武器系統進行量產的「海空戰力發展特別預算」，總金額為2373億元，115年度為最後一個年度，需執行283億餘萬元。

明年起新增的2項特別預算，其一是行政院提出內含國防部項目丶總規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，國防部的額度為1164億元，主要在加強通信指管，以及庫儲、訓場的改善。此外，額度上看5000億元的對美採購重大軍購案，也將單獨編列特別預算，預計將在8月底定。

軍方人士今天指出，在國防部年度預算方面，115年度除了多項對外軍購案依期程持續進行之外，還將籌編多項新增的軍事投資案，包括攔截高度可達70公里的「天弓四型」飛彈系統丶已經通過作戰測評的「銳鳶二型」無人機丶預計今年年底進行作戰測評的「紅隼二型」火箭彈等等，列入115年度國防部預算的新增軍事投資案之內的可能性很高。

他指出，代號為「太武山三號」的空軍C-130運輸機性能提升案，114年度是列在年度預算的機密預算項目內，115年度可能改以公開預算編列，總額度應達百億元。因應美台合作生產155公厘砲彈的需求，軍方還要打造全新的155公厘砲彈生產線，並將現行產線進行優化，預算規模約為140億元，若府院核定這項計畫，應會在115年度國防部預算內呈現。

國防部將啟動籌編115年度預算，115年度除了多項對外軍購案依期程持續進行之外，還將籌編多項新增的軍事投資案，包括攔截高度可達70公里的「天弓四型」飛彈系統。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

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