以色列被川普中東行邊緣化 川普前腳剛走急對加薩發動戰車攻勢

以色列16日晚間宣布對加薩地區展開「基甸戰車」攻勢，目的包括救出所有遭綁架人質、摧毀哈瑪斯，以及擴大在加薩的安全區域等。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川普中東訪問行程成果豐碩，與阿拉伯國家達成豐厚交易，甚至對敘利亞鬆綁制裁，並邀請加入中東與以色列的「亞伯拉罕協議」，無視以色列佔據敘南地區，以色列慘遭邊緣化。而就在川普剛結束訪問行程後，以色列16日晚間宣布對加薩地區展開「基甸戰車」攻勢，目的包括救出所有遭綁架人質、摧毀哈瑪斯，以及擴大在加薩的安全區域等。

土耳其阿納多盧通訊社報導，以色列安全內閣5日即批准該方案，方案聲稱，新的戰役將「實現加薩戰爭的所有目標，包括釋放人質和擊敗哈馬斯」。報導引述加薩衛生部數據，指出川普13至15日的三天內就有370名巴勒斯坦人喪生，高於10至12日的78人。

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半島電視台則報導，以色列軍方所發動的「基甸戰車」（Gideon’s Chariots）行動，將進一步擴大以方在加薩的占領區域，且更加致命，在攻擊展開的頭24小時之內，就已造成115人喪生；根據加薩衛生部門統計，自2023年10月7日開始，以色列軍方的攻擊至少造成53119名巴勒斯坦人喪生，但若將可能遭到瓦礫掩埋的失蹤人口，死亡人數恐超過61700人，另有12.02萬人受傷。

CNN則報導，以色列進一步擴大攻勢，似乎凸顯出與最親近盟友美國之間的分歧不斷擴大的情形，由於川普曾在上周表示，希望能夠使加薩地區的「殘酷戰爭」走向終結，且在本月兩度跳過以色列，先後逕自與哈瑪斯達成釋放人質，以及結束與葉門「青年運動」（The Houthis）叛軍在紅海區域交火等共識，此次川普出訪中東的行程，以色列也被排除在外。

川普在15日曾對外界質疑美以關係惡化的看法進行駁斥，強調美國在中東的一系列操作「對以色列有好處」，但他也同時坦承加薩民眾正在挨餓，表示美國也將「照顧」加薩的局勢。

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