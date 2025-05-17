國防丶內政丶衛福3部合推全社會韌性影片 訴求確保台灣安全

〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統就職將滿1週年，府內設立國家氣候變遷對策、健康台灣推動與全社會防衛韌性等3大委員會，委員會運作已屆1年，國防部16日與內政部、衛福部等部會，透過社群平臺推播《有準備就更安全》影片，訴求以全民參與方式建構全社會防衛韌性力量，確保國家安全。

影片剪輯賴總統和副總統蕭美琴3月27日於台南市舉行實地演練的談話，並穿插演練過程的片段。賴總統當時指出，政府目的是希望打造台灣社會的韌性，不僅是國軍，政府也希望透過全社會防衛韌性的力量，確保台灣的安全。蕭副總統表示，政府從全民防衛角度，希望每一個公民都知道，面對災難時該做什麼事情。

該影片是由軍聞社製作剪輯的短影音，結合生活情境，涵蓋空襲、防災避難、醫療處置等內容，提升民眾在戰時或災難發生時的自我保護能力，共同打造韌性的社會防線。面對複合式威脅日益嚴峻，全民防衛已成為守護國家安全不可或缺的關鍵，透過與各部會合作推播宣導影片，期能強化社會對防災應變認知與行動力，建構全民共同參與的韌性防衛體系。

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該影片已同步上架國防部、內政部及衛福部各社群平台，包括Facebook、Instagram及YouTube等，歡迎民眾多加瀏覽與分享，齊心打造更安全、更有韌性的家園。

全社會防衛韌性委員會運作已屆1年，國防部16日與內政部、衛福部等部會，透過社群平臺推播《有準備就更安全》影片，訴求以全民參與方式建構全社會防衛韌性力量，確保國家安全。（圖：軍聞社提供）

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