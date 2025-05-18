俄談判代表獅子大開口！烏官員爆料要求先撤軍才願停火

俄羅斯與烏克蘭的談判代表，16日在伊斯坦堡舉行面對面會談。 （美聯社）

首次上稿 05-17 23:16

更新時間 05-18 06:19

〔編譯張沛元／綜合報導〕1名知情的烏克蘭高官告訴路透，在伊斯坦堡舉行的烏俄和談中，俄羅斯談判代表要求烏國，從所有被俄國宣稱擁有主權的烏國地區撤軍，俄國才會同意停火。

請繼續往下閱讀...

該烏國官員說，此一撤軍要求，以及俄方在16日會談中提出的其他要求，遠超出美國上月與莫斯科磋商後，提出的和平協議草案的內容。17日，俄國克里姆林宮發言人培斯科夫在新聞簡報會上，不願對上述俄版停火條件置評，指稱相關討論不該公開。

伊斯坦堡會談是俄烏3年來的首次直接接觸，雙方雖就換俘達成協議，但並未敲定停火。1名烏國消息人士曾稱，俄方提出一些「不切實際」的條件，但並未透露細節；前述匿名烏國官員則透露會談細節，稱俄方就和平協議提出以下條件：

一、烏軍必須先撤出頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、赫爾松（Kherson）與盧甘斯克（Luhansk）等烏國地區，之後才能停火。這些地區大部分或部分由俄軍控制，但烏軍仍在戰鬥以保住剩餘地區。美國提出的協議草案中無此要求。

二、國際社會承認烏國5區－－2014年被俄國吞併的克里米亞，以及頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松與扎波羅熱－－屬於俄羅斯。美版提案只有美國法律上承認俄國控制克里米亞，以及承認俄國實際控制另外4區。

三、烏克蘭成為中立國，不持有大規模毀滅性武器，烏國盟友不在烏國領土駐軍。美版提案無此要求。

四、衝突各造放棄索求戰爭損失賠償。美版提案規定烏克蘭將獲賠償。

根據前述的爆料烏國官員，俄國談判代表是口頭傳達這些要求，該官員沒有提供任何包含這些條件的文件。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法