國軍「鋼鐵人」新套件長這樣！ 上肢版動力服預計兩年內有成果

國防部軍備局持續執行外骨骼動力服計畫，上肢與上半身的構造圖已於最新一份預算解凍報告之中亮相。（本報合成；取自國防部預算解凍報告）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為減輕官兵執行長時間負重任務的負擔，持續研製「野戰全身型動力外骨骼系統」。現已研發出下半身套件的軍備局，在最新一份預算解凍報告之中，發布了上半身套件的設計與打樣圖，預計2027年以前可獲得成果。除了讓搬運戰機飛彈等官兵受惠，還有技轉給民間物流、製造、農林業的潛力，進一步推廣研發效益。

考量美國等先進國家投入外骨骼動力服的研究，軍備局也跟上這波趨勢，自2020年至2023年執行「肌耐力增強型動力外骨骼系統研製與驗證」案，共編列1.49億元預算，先於2020年、2021年研製「野戰型」下肢系統，再於2022年、2023年研製「荷重型」下肢系統。這二款最多可讓官兵負重50公斤的系統，已多次對外展示，讓軍備局累積足夠能量，繼續下一階段研製工作。

隨後，軍備局自去年至2027年再投入1.37億元預算，辦理「野戰全身型動力外骨骼系統開發」案，不過，由於立委對於此案的效益、風險與前案關聯性等尚存疑問，因此在審查預算階段時，先凍結此案今年度預算1000萬元，待國防部提出書面報告，經同意後始得動支。

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根據軍備局最新一份送至立法院的預算解凍報告所述，「野戰全身型動力外骨骼系統開發」案，接續第一期成功研製的野戰型、荷重型軍用下肢外骨骼，繼續開發肩、肘上肢關節動力輔助外骨骼，未來將結合下肢分系統，成為多關節輔力的全身型動力新一代外骨骼系統，並因應不同軍事任務需求進行開發。國軍下肢版外骨骼動力服已多次對外展示。（資料照，記者田裕華攝）

軍備局也在報告之中，發布上肢動力外骨骼的設計圖，以及非動力上身外骨骼打樣圖，前者連接穿戴者的背部、肩膀至手肘。報告敘述，上肢外骨骼有助於執行戰機飛彈等彈藥掛載、直升機蒙皮蓋板拆除、機內頂艙部位檢修、陸軍戰、甲、砲車底盤部位檢修等需長時間手部抬舉，以及運用上肢出力搬運作業的任務。

這份報告也提到，這項計畫以軍事應用為主，藉由外骨骼系統提高單兵負重能力、減輕長時間肌力負荷、增加單兵戦門時間及擴大執行任務能力，因此，可運用於裝備、彈藥搬運、重機具操作、戰場傷患救助及執行特殊作戰任務等，對於步兵野戰或砲兵荷重，均可提升作戰效益。另外，這項技術也可擴大給民間產業運用，包括用於機械手臂、汽車製造、物流倉儲、農林業、救災及醫療照護等，提供人員補助動力，減輕作業負荷並降低職業傷害。

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