她曾是鏈球銅牌國手 朱薏慈通過特種地形跳傘訓獲「鐵漢傘徽」

朱薏慈上兵（右）通過「鐵漢傘」認證，她曾於2013年代表我國，榮獲世中運女子鏈球銅牌。（左）（本報合成；資料照、青年日報提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍空訓中心最新一批「特種地形跳傘訓練班」於近期結訓，共有14位官兵通過複雜地形、水域跳傘等多重考驗，如願在胸前掛上「鐵漢傘徽」。這批「鐵漢」之中，朱薏慈上兵最受矚目，她曾經是鏈球國手，2013年代表我國代表隊，榮獲世中運女子鏈球銅牌，也是國軍第四位完成突擊兵訓練的女性官兵，展現特戰驃悍精神。

可通過為期一個月的「特種地形跳傘訓練班」官兵，可說是傘兵之中的菁英，但要成為「鐵漢」一點都不容易。這批官兵受訓時，須參與3次特種地形跳傘、1次水域跳傘後，在最後一次受訓時，得全副武裝穿著「鐵漢裝」，官兵戴著含面罩的頭盔、穿上防穿刺「鐵漢衣」，以及攜帶如衣物、口糧、彈匣、彈藥的「鐵漢袋」，若加上MC-1B傘具、步槍等裝備，全套裝備逼近40公斤。

參加特種地形跳傘訓練班的官兵，須接受水域跳傘的訓練。（取自國防部發言人臉書）這次通過特種地形跳傘訓練班的官兵共有14位，其中3位為女性，分別為藍素鈺、黃珮淳、朱薏慈等三名上兵。根據軍方媒體《青年日報》與本報新聞資料，朱薏慈在高中時開始訓練鏈球，曾代表我國國家隊參與2013年巴西世界中學生運動會，並拿下女子鏈球銅牌殊榮。

朱薏慈這次拿下包含藍、白、紅色、嘉禾與盾牌等元素的「鐵漢傘徽」，代表具備全方位空降、複雜地形滲透能力，值得嘉許的是，朱薏慈更是國軍第四位完成突擊兵訓練的女性官兵，展現巾幗不讓鬚眉的特戰驃悍精神。黃珮淳、藍素鈺、朱薏慈（由左至右）等3位女性士兵獲得「鐵漢傘徽」。（青年日報提供）

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