這兩款空對空飛彈有夠夯 美售土耳其113枚AIM-120、AIM-9X新飛彈

土耳其空軍以F-16戰機為主力。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國國防部國防安全合作局（DSCA）14日宣布最新軍售案，將販售土耳其60枚AIM-9X block2、53枚AIM-120C-8等兩款先進的空對空飛彈，這兩筆總金額3.041億美元（約新台幣91.9億元）的軍售案，已進入知會國會程序，將有助於土耳其F-16戰機強化空戰能力。

值得注意的是，光是這2個月內，先後就有菲律賓、澳洲、波蘭、沙烏地阿拉伯、挪威及土耳其等國，至少新購或增購這二款空戰利器，或者其中之一，顯見這兩型飛彈的性能已廣獲各國空軍信任。

AIM-9X系列短程空對空飛彈，為美系戰機的先進「短劍」。（美聯社檔案照）根據美國安合局14日發布的外國軍售公告，美國國務院已批准土耳其請求採購53枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈，以及60枚AIM-9X「響尾蛇」Block2飛彈，另外還有導引配件、消耗品、後勤、技術支援與服務等內容，總金額3.041億美元（約新台幣91.9億元）。

美國政府表示，這兩項軍售案不會改變該地區的基本軍事平衡，也有助於提高北約盟國的安全，支持美國的外交政策目標與國家安全，土耳其可無縫接軌地使用這些裝備與服務，提供關鍵的防空能力，保衛土耳其部隊與駐紮於土國的美軍人員。

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我國F-16V戰機掛載6枚AIM-120系列中程空對空飛彈。（資料照）AIM-9X block2、AIM-120C-8分別為最先進的短程、中程空對空飛彈，前者射程可達26公里左右，後者則可達160公里以上。我國也有採購AIM-9X、AIM-120C-8等飛彈，使得F-16V戰機更具威力。

土耳其空軍與我國空軍相同，以超過200架的F-16系列戰機作為主力，由於土耳其對俄羅斯採購S-400防空飛彈，導致美國拒絕販售F-35戰機，因此，土國投入第五代戰機自製計畫，去年首飛的「可汗」 （KAAN）戰機，預計自2028年起陸續交付。

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