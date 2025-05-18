遭控拒借藍北市黨部辦反罷免活動？ 國軍英雄館喊冤：正在整修

台北國軍英雄館外觀。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕身兼國民黨台北市黨部代理主委的台北市議長戴錫欽今日表示，原本要借國軍英雄館舉辦中正萬華「反惡罷」活動，卻在活動前三天收到國防部通知，稱場館整修無法出借，質疑是刻意刁難。不過，國軍英雄館今日喊冤指，由於未能通過北市府安全檢查，今年4月發包簽約內部整修工程、5月13日開工，並取消5月底前所有預定宴席與活動。

針對罷免浪潮，國民黨今日在台北市士林北投與中正萬華舉辦宣講，不過，戴錫欽今日在宣講現場爆料稱，國民黨舉辦宣講在借場地時遭到阻擋，原本今天下午要借台北國軍英雄館場地，國軍英雄館卻在活動前三天，透過國防部的國會聯絡人聯繫稱，自本月15日起要整修不能借，他質疑是執政黨無所不用其極的惡霸舉措。

對此，國軍英雄館今日表示，由於受到內部整修工程影響，台北國軍英雄館軍友餐廳已取消一樓大廳5月31日以前所有預訂宴席及活動場次，並非坊間傳聞受國防部指示。針對已預訂客戶，軍友餐廳表達誠摯歉意。

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國軍英雄館進一步表示，台北國軍英雄館於民國70年完工落成迄今已44年，建築主體目前未能通過市政府結構安全檢查，並要求限期改善，補強工程已於今年4月11日完成發包簽約，並於5月13日開工。

國軍英雄館表示，在施工期間，將依施工規劃局部暫停住宿與餐飲接待，對愛護國軍英雄館的朋友深感抱歉，未來完工後，將以最安全的環境及嶄新的服務回饋大眾。

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