【影】英軍「龍號」驅逐艦創紀錄 首度成功攔截超音速飛彈

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國皇家海軍宣布，其最先進水面艦「龍號」（HMS Dragon）驅逐艦，16日於蘇格蘭外海進行的測試中，成功擊落一枚超音速飛彈，創下「歷史性首次」紀錄。這艘45型（Type 45）驅逐艦發射一枚改良型「海蛇」（Sea Viper）飛彈，「摧毀」了一個模擬當今全球最新進威脅的高速目標。

軍聞網站《Army Recognition》報導，英國皇家海軍在新聞稿中指出，這是其首次成功應對此類目標，該目標「飛行速度更快，並能進行螺旋、搖擺機動等規避動作，挑戰性顯著更高」。皇家海軍在社群平台X上分享的影片顯示，這次打擊是北約（NATO）大型實彈演習「2025年強大之盾」（Exercise Formidable Shield 25）的一部分，該演習今年在挪威和英國舉行。

請繼續往下閱讀...

英國皇家海軍45型驅逐艦「龍號」發射導引飛彈（見小圖），成功擊落高速目標，創下皇家海軍首次成功攔截超音速飛彈的紀錄。（圖：英國皇家海軍）「龍號」驅逐艦指揮官吉芬（Iain Giffin）表示，這次成功攔截對該艦而言是「一個重大時刻」。他指出：「這不僅證明龍號在經過長時間維護後，其世界領先的防空能力運作正常，也證明我們有能力與北約盟友及夥伴整合並肩作戰。」



他補充說，在這次複雜的多領域演習中，與來自11個國家的艦艇、飛機和地面部隊一同訓練，確保了英軍在不斷變化的威脅面前保持戰鬥優勢。

「龍號」是英國皇家海軍6艘「勇敢級」（Daring Class）驅逐艦之一，專為防空及反飛彈作戰而建造。艦上配有超過200名船員，利用其「海蛇」飛彈系統搜尋並摧毀威脅，在英國空防中扮演關鍵角色，「龍號」也可投入救災及反毒等任務。

英國近年來持續在其軍艦上測試一系列新型打擊能力，英國國防部去年首度展示其新型「龍火」（DragonFire）雷射武器，並公布其在蘇格蘭外海實測的影片。據英國政府稱，此雷射導能武器是一種高功率、低成本的武器系統，設計用於「精準命中」空中威脅。一名英國國防部官員今年三月曾向《商業內幕》（Business Insider）透露，計劃於2027年前在4艘皇家海軍驅逐艦上部署該武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法