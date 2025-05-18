海軍執行「海洋監偵能量整體提升案」 颱風天照抓中國軍艦動態

海軍曾在壽山雷達站進行演訓，這些雷達陣地都是掌握台海動態的重要「眼睛」。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍計畫最快明年成立「濱海作戰指揮部」，將整合反艦飛彈、雷達與飛彈快艇，強化我國近海至灘岸防衛能量，尤其海洋監偵指揮部所屬雷達，扮演掌握台海動態的重要眼睛。海軍近期透過書面報告表示，正在執行的「海洋監偵能量整體提升案」，不僅可使雷達在颱風等惡劣天候之中正常運作，也可藉由「雷達情資整合中心」等情資整合、共享，強化監偵能量與存活率。

國防部自2021年至2030年共編列50億4815萬9千元預算，執行「海洋監偵能量整體提升案」，過去4年已執行16億餘元預算，今年則執行7億2029萬7千元預算。不過，立委對於這項性能提升案，能否滿足偵測中國解放軍海上活動能力、全案執行規劃進度，以及對機動雷達車到備用陣地時如何納入觀通整合、系統全自動化程度等尚存疑問，因此提案凍結今年度1億元預算，待國防部提出書面報告，經同意後始得動支。

軍友社榮譽理事長李棟樑2021年曾慰訪北部海軍雷達站，感謝官兵辛勞。（資料照）對此，海軍透過預算解凍報告說明，海軍現用雷達系統的使用年限均超過20年，裝備可靠度、妥善率有逐漸降低趨勢，且面臨消失性商源問題，且近年面臨新型電子干擾技術挑戰，導致海上目標監偵任務識別難度倍增，這些都是執行「海洋監偵能量整體提升案」的背景。

海軍解釋，各雷達站現已有人工及自動化系統，可將情資傳遞至海軍「雷達情資整合中心」整合後共享，為強化情資共享及複式機制，靈活運用遙控或轉移雷達站雷情資訊及備援，增加戰場存活率。過去4個年度已如期完成雷達站防風罩建置、機動雷達車、誘標系統性能提升、新製雷達車組、微波通信機及相關附屬設備，今年至2029年間，則將完成「雷達情資整合中心」及車庫工程。

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這份報告也提到，待全案完成後，將可有效提升海軍各固定雷達站、機動雷達車組裝備性能，增加可靠度、新式目標處理能力、加強目獲解析度、具備抗干擾能力，另加設天線罩，可在如颱風的惡劣天候下正常運作。另一方面，此案也持續規劃區隔人員生活區、值勤室與雷達天線位置，可運用遠端遙控與無人守值方式，降低雷達站遭敵攻擊時，人員傷損的風險。

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