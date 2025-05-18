烏克蘭「Ruta」飛彈無人機獲升級 可抗電子戰精準打擊

烏克蘭Destinus公司開發的「Ruta」飛彈無人機概念圖之一，展示其流線型彈體與彈翼設計，未來將整合抗電子戰導航系統。（圖取自Destinus官網）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭研發的「Ruta」飛彈無人機，實質上為一款小型巡弋飛彈，即將配備一套新型導航系統，使其在GPS等衛星定位訊號，受敵方電戰嚴重干擾或無法使用的激烈戰場環境中，仍能執行高精準度打擊任務。

根據公開資訊，這套全新的導航暨導引系統，將由西班牙UAV Navigation公司提供，該公司隸屬於Grupo Oesía集團，並已宣布與烏克蘭Destinus公司達成合作協議。這套導航、導引暨控制系統先前已在全球衛星導航系統（GNSS）失效，或遭受電子干擾及欺騙攻擊的等真實戰鬥條件下通過驗證，外界普遍認為，這些測試地點即為烏克蘭戰場。

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烏克蘭軍聞網站《Defense Express》在分析UAV Navigation公司的產品線後推測，這套解決方案的運作原理，可能類似於巡弋飛彈常用的「影像匹配導航系統」（DSMAC）。該技術透過在飛行中途拍攝下方地表影像，並與預先儲存的參考地圖進行比對，確定自身位置。傳統上，這類技術主要應用於全尺寸巡弋飛彈，但科技的進步已使其得以小型化並降低成本，適用於如Ruta這類較小型的飛行器。

烏克蘭運用Ruta飛彈無人機的消息，最初於2024年底被披露，當時該武器尚在測試階段。根據已公布的規格，Ruta飛彈無人機的作戰半徑達300公里。雖然其彈頭重量或整體酬載能力並未公開，但分析師評估可能介於數十公斤至100公斤之間。



在此之前，開發商Destinus公司也曾報告，其已向烏克蘭部隊交付另一款名為「領主」（Lord）的螺旋槳驅動長程無人機，其打擊範圍可達750至2000公里。

《Defense Express》先前曾指出，烏克蘭已在其武裝部隊之中，成立了一個全新的分支，即「無人系統部隊」（Unmanned Systems Forces），成為全球首個建立如此大規模專職無人機作戰部隊的國家，凸顯其在該領域的重視與發展。Destinus公司公開的另一款「Ruta」飛彈無人機概念設計及其內部結構分解圖，可見其模組化設計與可能的酬載空間配置。（圖取自Destinus官網）

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