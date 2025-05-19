俄無人機海襲烏！3年來最猛攻勢 基輔徹夜驚魂釀死傷

俄羅斯18日對烏克蘭發動開戰以來最大規模無人機攻擊，圖為基輔地區一棟建築遭襲後起火，消防員緊急灑水灌救。（法新社）

首次上稿 05-18 22:48

更新時間 05-19 06:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭官方18日證實，俄羅斯於週末發動自2022年全面入侵以來最大規模的無人機攻擊，鎖定首都基輔及聶伯彼得羅夫斯克、頓內茨克等地區，造成至少1名平民死亡、3人受傷，其中包括一名年僅4歲的幼童。此次猛烈攻擊發生在兩國多年來首次直接談判未能達成停火協議之後，使區域緊張情勢再度升高。

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《美聯社》報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）表示，這次攻擊是開戰至今最大規模的無人機襲擾。空軍方面指出，俄軍總計發射了273架攻擊型無人機及誘餌機，其中88架被成功攔截，另有128架疑遭電子干擾而失靈。基輔州州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）悲痛證實，該州奧布希夫區（Obukhiv district）一名28歲女性在攻擊中不幸喪生，另有3人受傷送醫，數棟民宅受損。他形容：「這是個艱難的夜晚。」

先前俄羅斯已知最大規模的單次無人機攻擊，發生在戰爭爆發三週年前夕，當時俄軍動用了267架無人機。此次攻擊的強度顯然超越以往。烏克蘭反制假訊息中心主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）在社群平台Telegram上指出：「俄羅斯總是在談判中利用戰爭和攻擊來恫嚇所有人。」

就在週六，烏克蘭東北部蘇梅地區（Sumy region）才剛發生一起俄軍無人機攻擊事件，造成一輛接駁巴士上9名平民死亡。烏克蘭總統澤倫斯基痛批此為「蓄意攻擊」，並呼籲國際社會對莫斯科祭出更嚴厲制裁；俄方則宣稱其攻擊目標為軍事設施。

另一方面，俄羅斯國防部表示，其防空系統在週末期間也擊落了多架烏克蘭無人機，週六晚間擊落7架，週日上午再擊落18架。

這次衝突的升級，背景是莫斯科與基輔16日在土耳其舉行的直接談判宣告破裂。儘管俄羅斯總統普廷先前曾提議舉行非總統層級的直接談判，但他最終拒絕了澤倫斯基親自會面的提議。烏克蘭及其西方盟友，包括美國，則持續敦促達成一項為期30天的停火協議。此次伊斯坦堡會談唯一達成的共識，是雙方同意各自交換1000名戰俘。

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