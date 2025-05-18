烏情報：俄擬深夜試射「亞爾斯」洲際飛彈 恫嚇西方

俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭後，曾於同年10月試射1枚RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈是俄羅斯的一款洲際彈道飛彈，2015年在俄羅斯紀念二戰勝利70周年閱兵中首次對外展示。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（GUR）18日發布緊急情資，指控俄羅斯計畫於當晚進行一次「訓練與戰鬥」性質的洲際彈道飛彈試射，其主要目的在於對烏克蘭及其西方盟友，特別是歐盟與北約（NATO）成員國，進行示威性的施壓與恫嚇。此舉被基輔視為莫斯科持續其核恫嚇策略的又一明證。

據《路透》與《烏克蘭真理報》報導，根據GUR在通訊軟體Telegram上的聲明，此次試射命令要求從俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk region）執行。情資指出，預計發射的飛彈型號為RS-24「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈，屬於「亞爾斯」飛彈系統的一部分。烏克蘭方面強調，該型飛彈的飛行射程超過一萬公里，足以覆蓋廣泛區域。

請繼續往下閱讀...

GUR在聲明中明確指出：「為達到示威性施壓與恫嚇烏克蘭、歐盟及北約成員國的目的，侵略國俄羅斯意圖從『亞爾斯』飛彈綜合體，進行RS-24洲際彈道飛彈的『訓練與戰鬥』發射。」

對於烏克蘭軍事情報部門的指控，俄羅斯官方並未立即做出任何評論。過往經驗顯示，莫斯科方面通常不會對其核飛彈試射計畫的相關詢問做出回應，並將此類細節列為軍事機密，儘管在完成試射後，有時會發布相關聲明。

此次試射消息傳出之際，俄烏戰爭已持續超過3年。烏克蘭在前線，特別是東部地區，正承受俄軍尋求推進的巨大壓力。與此同時，旨在結束這場血腥衝突的各項外交努力，迄今仍未取得實質性成果。

俄羅斯擁有龐大的核武庫，自全面入侵烏克蘭以來，總統普廷及其他俄國高官多次暗示可能動用核武，引發國際社會對核戰風險的深度憂慮。

洲際彈道飛彈是設計用於遠程投射核彈頭的關鍵載具，任何相關的試射活動，尤其在當前高度緊張的國際局勢下，都會被放大檢視，並可能進一步加劇地區不穩定性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法