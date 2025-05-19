國軍後年新建3座輕兵器靶場 落腳新店、桃園、台南

國防部擬選在新北市新店東營區、桃園市龍昌綜合訓練場、台南市新中營區新建輕兵器靶場。圖為國軍官兵實彈射擊情形。（資料照，記者廖振輝攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部配合新編成後備部隊衍生的訓練需求，計畫增建靶場滿足官兵射擊訓練實需，今年、明年共執行1291萬餘元預算，進行「輕兵器靶場新建工程先期規劃案」。國防部近期送至立法院的預算解凍報告陳述，國軍計畫新設3處輕兵器室內靶場，落腳於新北新店、桃園市與台南新中，在完成先期規劃與評估後，預計後年動工。

根據國防部今年度預算書揭示資訊，陸軍今年、明年一共編列1291萬1千元預算，執行「輕兵器靶場新建工程先期規劃案」，今年度執行591萬1千元預算，用於委託技術服務採購決標、訂約、測量、鑽探、地形測量及地質鑽探成果報告書提報審查等先期工作。國軍評估，此案可透過智能化監控系統，提升打靶環境與效率，訓練後，可以監控修正訓員的射擊姿勢，強化官兵射擊技術要領。

國防部認為，新建「輕兵器靶場新建工程先期規劃案」，將用於規劃新建室內射擊訓練場，除了有效降低射擊音爆，兼顧附近居民生活品質，還可以杜絕肇生射擊訓練危安事件，提升各級官兵射擊效能。

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不過，立委對於此案的預期構想、施政計畫目標、工程規劃與預算編列情形等尚有疑慮，因此先凍結今年度預算100萬元，待國防部向立法院外交及國防委員會提書面報告，經同意後始得動支。

新店東營區為陸軍禮砲連的駐地，陸軍司令呂坤修上將上月底曾到該地視導。（青年日報提供）根據國防部近期送至立法院的預算解凍報告所述，這項先期規劃案由陸軍六軍團、八軍團辦理，地點選定於新北市新店東營區、桃園市龍昌綜合訓練場、台南市新中營區等3地，尚未執行建物主體工程，未來可依節點管制，支用編列預算，以利後續工程於2027年至2029年間執行順遂。

國軍報告也提到，由於國際情勢與原物料調漲，陸軍將依軍事工程建案程序，確實進行先期規劃作業，使新建工程得以在2027年至2029年之間啟動，有利擴充國軍訓場設施，發揮預算最大效益。

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