黑海情蒐升溫！美軍RQ-4B大型無人機高調恢復巡邏

美國空軍現役的RQ-4B「全球鷹」（Global Hawk）高空長程無人偵察機。此型機能夠長時間滯空，執行廣域情監偵任務，是美軍重要的戰略空中資產。（圖：美國空軍）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歷經一段時間的沉寂後，美國空軍近日高調恢復了在黑海上空的RQ-4B「全球鷹」（Global Hawk）大型高空無人偵察機巡邏任務。此舉不僅標誌著華盛頓對該區域情監偵（ISR）策略的潛在轉變，也發生在總統川普重返白宮之後，格外引人注目。

軍聞網站《Defence Blog》報導，根據公開飛行數據顯示，5月17日，一架呼號為「FORTE 10」的RQ-4B「全球鷹」無人偵察機，被觀測到沿著羅馬尼亞海岸線執行偵察任務。這架由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）研製的巨型無人機，是從北約（NATO）位於義大利西西里島的西哥奈拉空軍基地（Sigonella Air Base）起飛，該基地是美軍在此區域執行空中情蒐任務的關鍵據點。

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RQ-4B「全球鷹」是一款戰略級情監偵平台，能夠監控廣闊的陸地與海域。其續航時間超過30小時，並配備先進的感測器，能精確識別地面與海面目標，對周邊動態具有強大的掌握能力。

此次「全球鷹」重返黑海執行任務，結束了自川普總統再度上任以來，美國在該地區無人機情監偵活動的一段空窗期。先前在2022年至2024年間，美軍此類飛行任務相當頻繁；但近一段時間，黑海上空的情監偵任務主要由英國和法國的空中資產執行。分析指出，美軍的重新介入，可能意在強化對黑海地區戰略情勢的獨立掌握，並向區域各方釋放特定訊號。

飛行數據追蹤網站顯示，呼號為「FORTE 10」的美軍RQ-4B「全球鷹」無人機（紅線所示），於5月17日從義大利西西里島的西哥奈拉空軍基地起飛，沿羅馬尼亞海岸線進入黑海空域執行偵察任務。（圖： flightradar24.com）

值得注意的是，本月稍早，美國海軍一架P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機也被報導出現在黑海東部的俄羅斯新羅西斯克（Novorossiysk）港口附近。這款P-8A巡邏機搭載了AN/APS-137D（V）5雷達系統，偵測大型海軍艦艇（如航空母艦）的距離可達450公里，顯示美軍對該區域的海上動態也保持高度關注。

儘管西方國家的軍機均在國際空域執行任務，但俄羅斯軍方過去曾多次試圖對偵察飛行進行恫嚇，引發數起空中接近事件和外交緊張。如今美國無人機高調重返黑海巡邏，預計將再度考驗區域內各方的反應與克制能力，也為本已複雜的黑海局勢增添新的觀察指標。華盛頓此舉背後的戰略意圖與後續影響，正受到國際社會密切關注。

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