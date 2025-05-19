海軍敦睦艦隊最新動態曝光 航行7000公里直奔南太友邦吐瓦魯

海軍敦睦遠航支隊近期已抵達吐瓦魯，其在遠航之前，曾在花蓮港開放民眾登艦參觀。（資料照，記者花孟璟攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍今年度敦睦遠航訓練支隊（簡稱敦睦艦隊）自3月底、4月初啟程遠航，在經歷數十天、超過7000公里的航行後，近期抵達我國位於南太平洋的友邦吐瓦魯。根據我國駐吐瓦魯大使館的官方資訊，我方不僅致贈數十把儀隊步槍，隨行的海軍官校學生也與吐瓦魯警察打了排球友誼賽，象徵兩國緊密的情誼。

海軍敦睦艦隊依慣例，在每年3月進行國內進行航訓及多場次營區開放，隨後在3月底、4月初之際啟動遠航訓練，這次一共派出超過800名海軍官兵、官校學生參與，並由磐石號油彈補給艦為旗艦，成功級鄭和艦、康定級武昌艦等2艘作戰艦隨行。

值得注意的是，有別於前兩年率先造訪帛琉、馬紹爾群島等北太平洋國家，今年度的敦睦艦隊則直接橫跨赤道，航行超過7000公里直奔南太平洋友邦吐瓦魯。根據公開紀錄，這是海軍敦睦艦隊繼2013年之後，睽違12年再度造訪這個南太平洋島國，當年的敦睦艦隊支隊長，為海軍出身的現任中科院長李世強。

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我國駐吐瓦魯大使林東亨（左）致贈儀隊禮槍。（取自我國駐吐瓦魯大使館臉書）敦睦艦隊支隊長劉岱瑞少將（右）贈送排球予吐瓦魯。（取自我國駐吐瓦魯大使館臉書）從我國駐吐瓦魯大使館官方臉書16日發布資訊可見，海軍敦睦艦隊抵達吐瓦魯後，包括海軍樂儀隊、海軍官校學生等展現整齊劃一的展演，陸戰隊莒拳隊官兵也以精湛的武術吸引民眾目光。另外，磐石軍艦也開放民眾登艦參觀，讓吐瓦魯人民對我國有更深厚的認識。

另外，我國駐吐瓦魯大使林東亨、敦睦艦隊支隊長劉岱瑞少將，代表政府向吐瓦魯致贈33把儀隊禮槍、50顆排球，海軍官校也與吐瓦魯警察打了排球友誼賽，藉此彰顯兩國長年以來的邦誼。海軍敦睦艦隊經過了數十天、超過7000公里的航程後，近期抵達南太平洋友邦吐瓦魯。（取自我國駐吐瓦魯大使館臉書）

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