印度智庫：北京在印巴衝突中 公然提供巴國防空和衛星系統

印度國防部下屬的研究機構「新德里聯合作戰中心」表示，在本月稍早巴基斯坦與印度的衝突中，中國向巴基斯坦提供了防空和衛星支持，這顯示北京比之前所披露的更直接地參與了這場衝突。（路透）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》5月18日報導， 印度國防部下屬的研究機構「新德里聯合作戰中心」表示，在本月稍早巴基斯坦與印度的衝突中，中國向巴基斯坦提供了防空和衛星支持，這顯示北京比之前所披露的更直接地參與了這場衝突。

「新德里聯合作戰研究中心」主任庫馬爾（Ashok Kumar）表示，中國幫助巴基斯坦重組了雷達和防空系統，以便更有效地探測印度的軍隊和武器部署。

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庫馬爾指出，從4月22日發生在印度所屬克什米爾、導致26名印度遊客死亡的屠殺事件，到印度和巴基斯坦兩國爆發敵對行動之間的15天裡，中國還幫助巴基斯坦調整了對印度的衛星覆蓋範圍。「這有助於他們重新部署防空雷達，這樣我們在空中路線上採取的任何行動都會被他們知曉」。

印度政府尚未公開詳細說明中國參與此次衝突的情況。但巴基斯坦聲稱使用了中國提供的武器。但庫馬爾的這些評估如果正確，就顯示中國的參與程度甚至更進一步，為巴基斯坦提供了後勤和情報支持。

「新德里聯合作戰研究中心」是專注於印度武裝部隊整合與轉型的獨立智庫，其顧問委員會成員包括印度國防部長辛格（Rajnath Singh） 、印度最高軍事指揮官以及陸軍、空軍和海軍的負責人。

庫馬爾表示，中國將這場衝突用作其武器的「試驗場」，並援引印度軍方的評估報告稱，中國防禦系統的性能低於平均水準，在某些情況下「慘敗」，但未提供具體細節。

針對巴基斯坦總理謝里夫表示，巴基斯坦擊落了6架印度戰鬥機，《彭博》報導，這個說法尚未得到獨立證實。印度政府也尚未就其是否在戰鬥中損失戰績發表評論。

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