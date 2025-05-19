全動署下半年起接收850架微型無人機 時速破70公里還能避障、抗干擾

圖為美軍現役的「黑色大黃蜂」（Black Hornet）微型無人機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕國防部去（2024）年8月一舉公告6款軍用商規無人機決標案，不只陸、海、空三軍受惠，連下轄縣市後備旅的全動署也採購近千架微型無人機，預劃今（2025）年下半年起陸續接收；這款無人機除可離地300公尺、在5公里外導控，時速則超過70公里，並具備防水、避障及換頻抗干擾能力，有強化後備部隊在城鎮戰任務中的作戰效能。

國防部最新預算解凍報告指出，為強化後備部隊城鎮戰、滲透破壞和基地防衛等任務作戰效能，陸軍去年8月拍板統籌採購1485架微型無人機，10月底核定產製計畫書後，預劃今年起分三批完成驗收交裝；其中850架同型機，預計今年下半年起陸續配屬全民防衛動員署，陸軍表示，相關工作均依規劃進行，無延遲問題。

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此外，根據陸軍提供的官方資訊，該款微型無人機最大升限300公尺、水平飛行速度達至少72公里／時，最大導控距離至少5公里，圖像傳輸品質達Full HD 1080P，並具備IP54（含）以上之防水防塵等級；此外，該機還具備設定避障功能，且在受到外部電磁干擾時可自動換頻，並維持飛行姿態或選擇返航。

美國陸軍國民兵操作黑色大黃蜂微型無人機。（美軍DVIDS網站）

陸軍去年8月共決標「微型」、「微型目獲」、「微型戰術」無人機三款軍用商規儎台，其中的微型無人機由中光電得標；後兩款型號則由神通資訊科技拿下；專案期程方面，陸軍3款微型無人機均從2024年8月底開始執行，一路履約至後（2027）年9月底，耗時約3年才會結案。

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