逐步汰換EC-130H機隊 美空軍EC-37B電戰機完成首次飛訓

當地時間5月2日完成首次訓練飛行的美國空軍EA-37B電戰機，以及操作該機的第43電戰中隊成員。（美國空軍空戰司令部官網）

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍空戰司令部（ACC）宣布，隸屬美國空軍的第43電戰中隊（43rd Electronic Squadron），日前順利完成旗下EA-37B電戰機首架次的訓練飛行任務，象徵該款新機型已投入例行戰備，未來將逐步汰換現役EC-130H型機，建構美空軍新一代的電子戰優勢。

美空軍第55聯隊（55th Wing）新聞稿指出，旗下第43電戰中隊的EA-37B電戰機，當地時間本（5）月2次於內布拉斯加州的奧佛特空軍基地（Offutt AFB, Neb.）執行首架次訓練飛行任務，藉由日常訓練強化官兵電戰專長技能，強化官兵對EA-37B機上電戰裝備的熟悉度。

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美國空軍的EA-37B電戰機是灣流G550商務客機的軍規改裝版，其長程的全頻譜電戰能力，能壓制敵方通訊、導航、雷達和情資系統，有效支援友軍空、地作戰任務。（美軍DVIDS網站）

EA-37B電戰機是由商用的灣流G550客機（Gulfstream 550）改裝而成，為美空軍專用的「空中電戰攻擊機」（electromagnetic attack weapon system）。

該機採開放式系統架構，兩側突出處搭載大型天線陣列、前端加大機鼻亦配備各型天線，機組員編制共9人；首架新機於去（2024）年8月進駐第55電戰大隊（55th ECG）所在的戴維斯蒙空軍基地後，隨即展開換裝訓練，而今完成首次飛行訓練，意味著官兵運用該機的長程全頻譜電戰效能，有效壓制敵方通訊、導航、雷達和情資系統，以利支援友軍空、地作戰任務。

圖為去年投入美軍「紅旗24-3」演習的EC-130H電戰機。該機隊全數14架目前僅剩4架服役中，全機隊未來將由10架EA-37B型機全數汰換，建構現代化空中電子戰能量。（美軍DVIDS網站）

在換裝規劃方面，第55電戰大隊原操作14架EC-130H電戰機，截至目前為止已退役10架，未來將由10架的EA-37B型機全數取代前者，建構更具作戰效益的空中電子戰部隊。

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