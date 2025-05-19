美廠合作生產烏克蘭Magura V7無人艇 外媒卻點名台船這件事

烏克蘭「Magura V7」海基無人艇，圖中可見其搭載兩枚「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈。。（圖：烏克蘭國防部情報總局

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國無人機製造商紅貓控股（Red Cat Holdings）近日宣布，將與一家未具名但「世界級頂尖」的製造商合作，進軍海上無人系統市場。該夥伴的海上無人艇擁有「超過一萬小時實戰運作時數」及「數十次成功對敵方資產進行動能攻擊」的輝煌戰績，線索均指向烏克蘭的Magura V7海上攻擊無人艇。

烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，紅貓控股公布的無人艇技術規格，如長7公尺等，均與烏克蘭國防部情報總局局（GUR）第13特種部隊操作的Magura系列無人水面載具（USV）吻合。烏克蘭近期才展示其系列無人艇，包括最新具備對水面及對空攻擊能力的Magura V7。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，Magura V7近期更創下新紀錄，據報烏軍首度運用搭載美製「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈的此型無人艇，在黑海成功擊落一架俄軍Su-30戰機。此外，在黑海屢建奇功的還有其前代型號Magura V5。

紅貓控股規劃，此款無人艇預計2025年第三季在美生產，強調「所有生產都將在美國進行」，支持美國製造業。Magura系列擴展海外市場備受期待，與美企合作是進入美國市場的關鍵，因五角大廈主要向本土企業採購。

《Defense Express》報導分析指此合作屬雙贏，並提及台灣的台船公司（CSBC Corporation）近期展示的作戰無人艇，曾被指有模仿Magura概念之嫌。

紅貓控股指出，Magura V7具「強化航程、酬載及任務彈性」，適合縱深打擊、反艦作戰等，並被視為印太戰區的解決方案。對紅貓控股而言，此舉象徵其從空中系統跨足多領域發展。該公司先前其「黑寡婦」（Black Widow）無人機曾在美軍採購案中得標。

烏克蘭Magura系列無人艇的實際開發者至今仍未公開。國際展覽中，Magura V5由烏克蘭國營武器出口機構「特種技術出口公司」（SpetsTechnoExport, STE）展示；而在烏國防情報局近期的媒體活動中，艇身則印有「UForce」字樣。

圖為烏克蘭於5月14日公開展示的Magura系列無人作戰水面載具，其中可見其搭載武器系統的樣貌。（圖：烏克蘭國防部情報總局）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法