感謝軍醫院照護長者健康 李棟樑慰訪三總松山分院巡迴醫療

軍友社榮譽理事長李棟樑（右）慰訪三總松山分院巡迴醫療人員。（軍聞社提供）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕軍友社榮譽理事長李棟樑今日慰訪三總松山分院巡迴醫療人員，肯定服務人員「視病猶親」的付出，使更多年邁、行動不便的榮民眷們不必長途跋涉至醫院，即能獲得優質的醫療照護。他也期盼巡迴醫療持續深耕地方，讓長輩們能享有更好的醫療服務品質。

李棟樑今日在國防部副部長柏鴻輝、政戰局長陳育琳中將等人陪同下，前往松山區民有里區民活動中心，慰訪三軍總醫院松山分院巡迴醫療人員。該院醫護人員親切引導長輩們，進行「肺炎鏈球菌疫苗接種」及「醫療門診諮詢」等服務，並關懷長者們身體健康狀況。

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李棟樑肯定三總松山分院，協力推動社區巡迴醫療服務，將醫療資源帶進鄉里，讓高齡榮民及眷屬們可以減少舟車勞頓，嘉惠更多年邁、行動不便的長者，就近獲得優質的醫療照護，他也期望巡迴醫療持續深耕地方，讓長輩們能享有更好的醫療服務品質。

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