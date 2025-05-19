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烏軍無人機蜂群伏擊 俄精銳Ka-52「短吻鱷」遭獵殺畫面曝光

2025/05/19 14:09

烏克蘭「彈射小組」發布的影片，顯示一架俄羅斯Ka-52「短吻鱷」攻擊直升機在空中，正遭到烏克蘭FPV（第一人稱視角）自殺式無人機的追擊（擷取自影片）烏克蘭「彈射小組」發布的影片，顯示一架俄羅斯Ka-52「短吻鱷」攻擊直升機在空中，正遭到烏克蘭FPV（第一人稱視角）自殺式無人機的追擊（擷取自影片）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭特種作戰部隊近期成功執行一次伏擊行動，以七架第一人稱視角（FPV）自殺式無人機，擊落一架俄羅斯Ka-52「短吻鱷」（Alligator）攻擊直升機。整起行動於5月16日白天發生，雖未公布具體地點，但攻擊過程已由「彈射小組」（Balista unit）上傳至Instagram，畫面震撼。

烏克蘭國防媒體《Defense Express》報導，從畫面與報告內容可見，烏軍在一處隱蔽地形中部署指揮據點，並即時追蹤直升機高度與飛行軌跡。當目標進入攻擊範圍後，烏軍操作數位介面，啟動七架FPV無人機追擊畫面中標示為紅點的俄軍直升機，綠色光點則顯示無人機方位。

其中一架無人機成功攔截並命中目標，影片於撞擊瞬間中斷，推測Ka-52遭擊毀。這類FPV無人機具高速、低成本特性，近來成為烏軍對抗俄軍空中與地面目標的重要武器。

據「彈射小組」說法，這架Ka-52當時正執行對烏軍陣地的戰鬥巡邏任務，但在接近烏克蘭領空時即遭「野蜂戰術攻擊小組」（Bombus tactical strike drones group）攔截擊落。烏克蘭知名志工與行動者謝爾希・斯特寧科（Serhii Sternenko）指出，此次行動所用無人機完全由民間捐款資助，凸顯烏克蘭公民社會在無人機戰爭中扮演愈加關鍵的角色。

Ka-52被戲稱為「普廷的禿鷹」（ Putin’s vulture），俄烏開戰以來，給烏軍造成了沉重損失。（圖取自俄國防部官網）Ka-52被戲稱為「普廷的禿鷹」（ Putin’s vulture），俄烏開戰以來，給烏軍造成了沉重損失。（圖取自俄國防部官網）

截至目前，俄羅斯官方尚未證實此架Ka-52的損失。根據開戰以來統計，Ka-52為俄軍損失最慘重的機型之一，其每架造價約1600萬美元 （約4.8億元），具備高機動性與裝甲防護能力，專門用於支援地面部隊與獵殺裝甲車。

事實上，這並非「彈射小組」首次成功摧毀高價戰略目標。據《Defense Express》報導，該單位近期也曾於不明戰線成功發動精準打擊，擊毀一套俄軍最新型BUK-M3防空飛彈系統及其完整彈藥載具，另摧毀一輛「颶風-1」（Uragan-1）多管火箭發射系統。該報導顯示，烏軍在無人機應用與電子戰整合上已展現高度成熟。

烏克蘭近期還公開多起前線反擊畫面，包括在蘇梅州（Sumy）擊落多架俄軍無人機，及由蘇-27戰機深入敵後摧毀指揮所的空襲畫面。這些影像一方面展現烏軍精準打擊能力，也持續提振民間對國防抗戰的士氣與支持。

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