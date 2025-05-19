山寨美軍神武！北韓MiG-29成功試射「類AIM-120」飛彈

金正恩在一架編號為「553」的MiG-29戰機旁，檢視了這款飛彈的靜態展示，飛彈彈體上標有「ㅈ11009001」的字樣。 （圖翻攝自KCNA畫面）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）近日發布照片顯示，北韓空軍已成功試射一款新型國產空對空飛彈。這項武器的亮相，是在北韓領導人金正恩視察朝鮮人民軍第一近衛航空師團、觀看防空演習期間。外界分析，這款飛彈在外型上與美軍現役的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）及中國製的霹靂-12（PL-12）飛彈高度相似，可能意味著北韓在空戰能力上取得了重要技術突破。

烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，根據公布的影像，這款神秘的新型飛彈由一架編號為「576」的MiG-29戰機發射，並成功擊落一架充當空中靶標的無人機。此外，參與演習的MiG-23戰機似乎也掛載了同款飛彈。

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隨後，金正恩在一架編號為「553」的MiG-29戰機旁，檢視了這款飛彈的靜態展示，飛彈彈體上標有「ㅈ11009001」的字樣。

北韓MiG-29戰鬥機發射一枚空對空飛彈。（圖翻攝自KCNA畫面）

軍事專家透過照片比對發現，這款北韓新飛彈的尺寸幾乎與美製AIM-120或中國霹靂-12飛彈相同或極為接近。其前段氣動舵翼採用了尖端設計，這是AIM-120A/B型號及霹靂-12飛彈的典型特徵。然而，其尾舵的形狀則相當獨特，與目前已知的同級別飛彈均不相同。考量其尺寸及鼻錐外型，研判該飛彈很可能配備了主動雷達導引頭，性能或與國外同類型產品相近，預估射程可達90至120公里。

若北韓確實在這款新飛彈上應用了這些先進技術，將代表其空軍已克服了關鍵的技術瓶頸，獲得一款能夠取代老舊蘇聯R-27半主動雷達導引飛彈的現代化空對空武器。這對提升北韓空軍的整體作戰效能具有重大意義。

不過，目前尚不清楚這款新飛彈與MiG-29戰機火控系統的整合程度有多深。報導推測，此次試射可能僅依靠飛彈自身的導引系統完成。要完全發揮主動雷達導引飛彈的潛力，通常需要在發射前，由戰機的機載雷達（如MiG-29配備的H019雷達）將目標數據傳輸至飛彈的慣性導航系統。若無法深度整合，飛彈的實際作戰效能將會受到限制。

在此之前，《Militarnyi》曾報導，北韓已開始測試其首款長程雷達偵察機，該機型類似俄羅斯的A-50預警機。若北韓同時在預警機與先進空對空飛彈領域取得進展，其空中威懾與防禦能力無疑將顯著增強，值得周邊國家高度關注。

朝鮮中央通訊社發布的影像對比圖顯示（由上至下），中國霹靂-12（PL-12）、美製AIM-120A/B型及北韓新型空對空飛彈在外觀上的相似之處，引發外界對北韓飛彈技術來源的關注。（圖翻攝自KCNA畫面）

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