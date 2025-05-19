美軍演習無人機空投「救命血」 立陶宛實測師法烏克蘭經驗

美軍測試以無人機運送血液等重要醫療物資，圖為執行任務的無人機及其搭載的標示「HUMAN BLOOD」（人體血液）的補給箱。（取自美軍DIVDS網站）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍於5月15日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練場的「迅速反應2025（Swift Response 2025）」演習中，以無人機空投模擬血液至模擬戰場，展示空中運補救命醫療物資的潛力。

據軍聞網站《Defence Blog》報導，此次演習使用的TRV-150型無人機，將裝有模擬血液的補給包透過降落傘精準投放，旨在驗證於偏遠或高風險環境下支援醫療、提升傷兵存活率。

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這場演示隸屬美軍年度歐洲最大演習「歐洲防衛者25（DEFENDER 25）」，該演習集結約2萬5千名盟國及夥伴士兵，旨在強化北約部隊協同作戰與快速部署能力。

烏克蘭在戰場上率先實施前線輸血，並利用無人機運送血液及醫療物資，為挽救傷兵生命開創了新模式。圖為醫療兵在艱困環境下為袍澤輸血的畫面。（圖取自烏克蘭Azov Brigade）

美軍此項創新，借鑒了烏克蘭在實戰中率先應用無人機運送血液的經驗。烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》指出，烏克蘭是全球首個在實戰中以此方式運送血液的國家，其成功經驗已引起北約關注並評估推廣。

《Militarnyi》曾報導，在波克羅夫斯克（Pokrovske）附近的激戰中，第14獨立機械化旅一名重傷士兵因俄軍砲擊無法後送，最終透過無人機運血進行緊急輸血而獲救。該旅當時表示：「挽救他的唯一機會就是緊急輸血…這幾乎是不可能的任務。」

更早的案例源自烏克蘭國民警衛隊第12亞速旅（12th Azov Brigade）。《Militarnyi》引述該旅報告，今年2月21日，一名頸部重創、失血嚴重的士兵，因無人機直接將血液及急救物資送至戰壕，成功進行現場輸血並穩定傷情。該無人機除血液外，還攜帶輸血套件、骨內輸液裝置及藥品等。

烏克蘭能在戰場進行輸血，得益於軍方與醫療志願者合作，以及衛生部因應戰場需求推出輸血培訓計畫，使合格戰鬥醫療兵也能執行輸血。亞速旅醫療兵更早在2019年便已將輸血程序納入訓練。

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