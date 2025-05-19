外媒點名台船「奮進魔鬼魚」模仿 黃正弘：看船體就不像

台船今年發表軍用級無人艇「奮進魔鬼魚」，引起關注。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕外媒報導台船近期展示的作戰無人艇「奮進魔鬼魚」，有模仿烏克蘭Magura攻擊無人艇概念之嫌，台船董事長黃正弘今（19）日否認模仿，他說，兩艘無人艇單看外形就不像，他說，「奮進魔鬼魚」是台船自行設計，都有研發紀錄可查。他還透露，日本媒體今天將採訪「奮進魔鬼魚」，可見外媒真的很關注。

美國無人機製造商紅貓控股（Red Cat Holdings）近日宣布，將與一家未具名但「世界級頂尖」的製造商合作，雖然沒有公布廠商名稱，種種跡象均指向烏克蘭的Magura V7海上攻擊無人艇。烏克蘭軍聞網站「Defense Express」則報導分析指此合作屬雙贏，並提及台船公司近期展示的作戰無人艇，曾被指有模仿Magura概念之嫌。

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黃正弘曾在3月25日「奮進魔鬼魚」的發表會上表示，俄烏戰爭爆發，看到烏克蘭以無人船攻擊俄羅斯黑海艦隊，獲得「以小搏大」啟示，因而於2024年初成立無人船研發單位，研發軍用級無人船。

黃正弘表示，奮進魔鬼魚跟Magura單看外形就不像，「奮」艇採用「三胴體」船型設計，大幅提高無人船在惡劣海象下的耐海性及適應性，是為了台海作戰量身訂製。

他研判，Magura可以承載美製「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，而「奮」艇可承載輕型魚雷及高爆炸藥武裝，可能因此被視為相似；至於衛星通訊已是軍用級無人艇標準配備。

台船發表「奮進魔鬼魚」後是否已接到訂單？黃正弘說，國內於6月間有一場無人艇展演大會，大家都還在觀望，不過，今天下午有日本媒體到興達港採訪奮進魔鬼魚，顯見引起關注。

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