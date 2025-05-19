錢坑或神盾？川普「金穹」太空防禦網 估耗資逾15兆挑戰大

5月12日在華盛頓白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）舉行的一場活動前，展示了美國總統川普倡議的「美國金穹」（Golden Dome for America）飛彈防禦系統計畫的宣傳海報。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普力推「金穹」（Golden Dome）太空飛彈防禦系統開發方案已送白宮，提供多種規模選項。此計畫旨在保護美國免受遠程飛彈威脅，但預算規模驚人。國會預算辦公室（CBO）估計，未來20年總成本恐超過5000億美元（約新台幣15兆元），明年國防預算已編列250億美元。川普預計近日宣布最終方案與金額。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，國防部已制定「金穹」架構草案和實施計畫，將「保護美國人民及國土免受全球飛彈威脅」。

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消息人士透露，計畫將設「金穹總管」（golden dome czar）直接監督系統開發與部署。美國太空軍副作戰司令格特萊恩上將（Gen. Michael A. Guetlein）因專業背景成為熱門人選。

「金穹」系統將整合約100個現有或研發中子計畫，創新之處在指揮管制與整合層面。一名資深國會官員表示：「此系統可能有多種不同形式。」

川普多次表示美國需要類似以色列「鐵穹」（Iron Dome）的飛彈防禦系統，但兩者規模天差地別。「鐵穹」僅保護紐澤西州大小國家的短程威脅；「金穹」則是太空系統，目標保護整個美國免受先進彈道和極音速飛彈攻擊。

國防情報局（DIA）解密報告指出，中國、俄羅斯、伊朗和北韓均能以彈道飛彈、遠程巡弋飛彈、轟炸機和極音速飛彈攻擊美國本土，「金穹」正是為反制此威脅而設計。

建構此龐大系統需政府與企業合作。馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）積極爭取參與，已向川普團隊簡報與Anduril及Palantir合作可能，三家公司都向國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）提案，後者對其技術表現濃厚興趣。

馬斯克與川普關係密切引發民主黨要求調查其參與合約過程的角色。然部分國防官員和專家為SpaceX辯護，一消息人士指該公司在感測技術上是「目前唯一合格廠商」。

太空軍作戰部長薩茲曼上將（Gen. Chance Saltzman）對成本評估坦言：「我從業34年，從未見過初期估價過高的情況，這是行業常態。」

計畫已現波折。赫格塞斯向白宮提交方案比川普訂3月28日期限晚近一個月，此延誤加上團隊運作問題引發白宮不滿。儘管赫格塞斯反覆強調「金穹」已「施工中」（under construction），參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Sen. Jack Reed）15日重申，該系統目前仍停留在概念階段。

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