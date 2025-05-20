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採購到接裝僅半年 英「弓箭手」車載榴砲首實戰部署

2025/05/20 10:06

英國陸軍從簽約採購至接裝僅6個月的 「弓箭手」（Archer）車載榴砲系統，近日首度赴海外實戰部署並參加在愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」聯演。（圖片取自X@Defence_Turk）英國陸軍從簽約採購至接裝僅6個月的 「弓箭手」（Archer）車載榴砲系統，近日首度赴海外實戰部署並參加在愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」聯演。（圖片取自X@Defence_Turk）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國陸軍從簽約採購至接裝僅6個月的 「弓箭手」（Archer）車載榴砲系統，近日首度赴海外實戰部署並參加在愛沙尼亞舉行的「刺蝟2025」聯演，藉由驗證「前進地面部隊」（Forward Land Force）效能，強化與北約盟邦聯防戰力。

軍聞網站「Army Recognition」18日報導，9日起登場的「刺蝟2025」聯演，是由名為「黑鼠隊」的英國陸軍第4輕裝旅級戰鬥部隊（LBCT）與愛沙尼亞國防軍（EDF）共同主導，並首度部屬「弓箭手」赴海外參與演訓，與北約盟邦地面單位合作，執行快速越野機動、跨國支援火力協調中心通聯與分配任務。

報導指出，「弓箭手」系統的部屬與採購2023年開始加速，當時英國曾向烏克蘭軍援32輛AS90自走砲，為補充裝備缺額、提升現代化戰力，因此英國國防部隨後與貝宜系統公司簽約，採購14輛「弓箭手」車載榴砲，並於同年10月至2024年4月間完成接裝，打破英軍歷來採購與交付時程紀錄。該車隨後也於2024年7月首度在英國本土參與「蠍子長弓」（Scorpion Longbow）聯演，如今首度前進海外部署，象徵其已形成戰力，有助強化英軍協防北約盟邦能量。

報導說，AS90於1990年代初投入使用，幾十年來一直是英國砲兵的中堅力量。儘管多年來經過多次升級，該系統已達到其技術和操作極限。它的履帶式底盤雖然堅固，但速度較慢，不太適合現代遠徵和北約聯盟行動的快速部署要求，手動裝填的火砲系統和火控技術也落後於較新的火砲平台。

「弓箭手」採用瑞典富豪（Volvo）A30D型6×6鉸接式卡車作為底盤，其先進自動化系統僅需4名組員即可操作，而155公厘口徑52倍徑榴彈砲也可使用增程彈與M982「神劍」導引砲彈，打擊40至50公里外目標，除能在30秒內完成備射，最高射速則可達1分鐘6發，搭配優異機動性，未來可望成為英軍地面火力打擊的新銳利器。

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