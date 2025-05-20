川普倡開發F-55戰機咁有影？ 美五角大廈沉默、洛馬喊感謝支持

F-35為洛克希德．馬丁研製的單發動機戰機，現被美軍與多國軍隊廣為使用。（路透社檔案照）羅添斌／核稿編輯

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國總統川普日前表示，未來將開發雙發動機版本的升級版F-35戰機，並將命名為F-55戰機，也計畫升級F-22戰機，不過，外國軍聞網站向美軍、白宮求證，尚未獲得回應；為F-35、F-22戰機製造商的洛克希德．馬丁雖未正面答覆此事，但對川普支持這兩款戰機表達感謝，並將持續密切合作實現空優願景。

川普日前出席卡達的企業高層會議時，發表研製F-55戰機，也就是雙發動機版F-35的願景，他說，F-55會是比F-35更先進的機型，擁有兩具發動機，他本人「並不喜歡單發動機」，雙發動機可避免發動機失效問題。另外，他也會讓「全世界最漂亮的飛機」F-22現代化。

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美國總統川普日前造訪卡達。（美聯社檔案照）F-35戰機為單發動機第五代戰機，為美軍執行各式作戰的主力，至於F-22則是負責空優任務的第五代雙發動機戰機，另一方面，美國政府正研製屬於第六代戰機的F-47戰機，未來可望搭配無人機，形成空戰新勢力。

外國軍聞網站《防務新聞》（Defense News）向美國海軍、空軍求證，這兩個軍種將相關問題轉給美國白宮，迄今尚未獲得回應。

另一方面，為F-35、F-22戰機製造商的洛馬似乎樂觀其成，雖未對川普的言論正面回應，但表示，洛馬感謝川普對於F-35、F-22戰機的支持，並將繼續與政府緊密合作，實驗空優願景。

在前美國總統拜登任內擔任空軍部長的肯達爾（Frank Kendall），對於F-55戰機、升級版F-22戰機的規劃提出質疑，他說，目前還不清楚川普所謂「超級F-22戰機」是指什麼，可能是指第六代戰機F-47；另外，美國空軍的戰鬥機多為單發動機，屬於此類戰機的F-16、F-35A共計超過1300架，且這些發動機相當可靠。

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